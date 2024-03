Deutliche Kritik an Trainer-Entscheidung des FC Bayern

IMAGO/Jerry Andre

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Der FC Bayern wankt seiner ersten titellosen Saison seit 2011/12 entgegen. Felix Magath kritisiert nach der 0:2-Niederlage gegen den BVB, dass Thomas Tuchel nach der angekündigten Trennung im Februar noch bis zum Saisonende weitermachen darf.

"Aus meiner Sicht hätte die Reißleine gezogen werden müssen, als man entschieden hat, dass Thomas Tuchel in der nächsten Saison nicht mehr der Trainer ist", sagte Magath am Sonntag bei "Bild".

Er kenne die Situation "zu Genüge". "Wenn ich bei Mannschaften bin und die Spieler dann wissen, der Trainer ist nächste Saison weg, da haben Sie keinen Zugriff mehr als Trainer", analysierte der 70-Jährige.

"Es wird dann immer der Trainer vorne hingestellt und gesagt, der Trainer muss es machen. Nein, es ist Sache des ganzen Vereins und nicht nur des Trainers. Einen Spieler wie Thomas Müller, den kann kein Trainer irgendwo kontrollieren. Das ist halt Vereinsangelegenheit, da sind auch die Vorstände aufgerufen, tätig zu werden", forderte Magath.

Wer entscheidet beim FC Bayern?

Der dreifache deutsche Meister weiter: "Dass es funktioniert, sieht man bei anderen Beispielen wie dem SC Freiburg. Da haben wir überhaupt keine Diskussion, weil jedem klar ist, dass der Trainer entscheidet, was auf dem Platz passiert. Bei Bayern ist es so, dass keiner so richtig weiß, wer entscheidet denn was."

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga durch die jüngste Niederlage gegen den BVB schon 13 Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Nur noch die kühnsten Optimisten glauben an eine Münchner Meisterschaft.

Die einzig realistische Titelchance besteht noch in der Champions League. Hier muss der FC Bayern im Viertelfinale gegen den FC Arsenal antreten. Doch Fakt ist: Die Münchner benötigen in den kommenden Wochen eine deutliche Leistungssteigerung, soll die erste titellose Saison seit 2011/12 verhindert werden.