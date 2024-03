Bayer Leverkusen nimmt Frankreich-Juwel ins Visier

IMAGO/Eurasia Sport Images / SPP

Tidiam Gomis soll bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach vielversprechenden Talenten hat Bayer Leverkusen offenbar ein französisches Offensivjuwel ins Visier genommen.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, beobachtet Bayer Leverkusen Tidiam Gomis vom französischen Zweitligisten SM Caen ganz genau.

Demnach zählt der 17 Jahre alte Angreifer zu den Transferkandidaten für den Sommer.

Im Poker um Gomis droht der Werkself allerdings namhafte Konkurrenz. Auch Juventus Turin aus der Serie A habe die Fühler ausgestreckt und im Poker um den Franzosen aktuell sogar die Nase vorn.

Gomis' Vertrag bei Caen ist noch bis 2025 datiert. Eine Verlängerung hatte der Youngster zuletzt abgelehnt. Im Sommer steht ein Wechsel an. Über die Höhe der Ablöse gibt es keine Informationen.

Gomis kommt auf den offensiven Flügelpositionen zum Einsatz und gilt als besonders tempostark und trickreich.

Schon im vergangenen Sommer wurde Bayer Leverkusen Interesse an dem Juniorennationalspieler Frankreichs nachgesagt. Der derzeitige Tabellenführer der Fußball-Bundesliga stand laut dem Sender "RMC" sogar in direktem Kontakt mit dem Spieler selbst, beziehungsweise mit dessen Familie.

War der BVB im Sommer an Tidiam Gomis dran?

Neben Leverkusen wurde im Sommer auch Borussia Dortmund als potenzieller Abnehmer gehandelt. Der BVB soll an den Verein des Youngsters herangetreten sein. Konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Gomis debütierte in dieser Saison für die Profis von SM Caen. Neun Spiele in der Ligue 2 absolvierte er bereits. Hinzu kommt ein Einsatz im Coupe de France. In die Scorerliste konnte er sich aber noch nicht eintragen.

In den Jugendklassen und den französischen U-Nationalmannschaften sorgte Gomis aber bereits mehrfach für Aufsehen. Bei der U17-Europameisterschaft im Sommer spielte er etwa im Endspiel gegen die deutsche Auswahl mit, die sich bekanntlich mit 5:4 im Elfmeterschießen durchsetzte.