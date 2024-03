Bayern-Insider bringt Mourinho ins Spiel

IMAGO/Jakub Porzycki

Ist José Mourinho ein Kandidat beim FC Bayern?

Seitdem feststeht, dass Thomas Tuchel den FC Bayern im Sommer verlassen wird, wird José Mourinho immer wieder lose beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Ein Bayern-Insider sieht den Star-Trainer sogar als ernsthafte Alternative.

Bei "Sky90" brachte Michael Reschke, ehemalige Kaderplaner der Münchner, Mourinho zumindest als Tuchel-Nachfolger ins Spiel.

"Mourinho ist ein Motivationskünstler und hat Strahlkraft. Ohne zu sagen, dass er die Lösung ist", erklärte der 66-Jährige und führte weiter aus: "Das ist ein Gedankenansatz, den man verfolgen muss. Man muss Mourinho bei den Bayern seriös diskutieren."

Auch eine sofortige Trennung von Tuchel ist laut dem Spielerberater denkbar.

"Zweifel" an Tuchel müsse man haben, "denn Thomas hat für mich in einem entscheidenden Moment, als man das Vergangene vergessen hätte machen können, einen Fehler gemacht, weil er nicht gesagt hat: 'Komm, ich setze mich mit ins Boot und bin der erste Ruderer. Alles ist vergessen und es gibt nur dieses eine Ziel Champions League.' Diese Chance ist verpasst worden".

Auch laut Dietmar Hamann wäre Mourinho ein geeigneter Kandidat, um Tuchel bis zum Saisonende zu ersetzen. Der FC Bayern solle sich ernsthaft Gedanken machen, "ob man für die letzten Wochen noch einen Trainer holen will. Es sind viele auf dem Markt".

Mourinho laut Hamann "ein hervorragender Mann"

"Man kann über Mourinho denken, was man will, aber bei Chelsea haben die Spieler ihn zum Beispiel geliebt. Das ist fachlich auch ein hervorragender Mann", so Hamann, der ergänzte: "Zwei-, Drei oder Fünf-Jahresverträge haben zuletzt ja nicht funktioniert. Und du musst einen Impuls setzen, denn gegen den BVB war es ein Offenbarungseid."

Im Podcast "Bayern Insider" hat es im Februar noch geheißen, dass sich Mourinho einen Wechsel zum FC Bayern durchaus vorstellen kann. Der 61-Jährige, der zuletzt bei der AS Rom tätig war, soll sogar schon Deutsch lernen, um seine Chancen auf eine Einstellung zu verbessern.