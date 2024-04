ManUnited-Legende verspottet Erling Haaland

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Ex-BVB-Star Erling Haaland muss sich von einer ManUnited-Lagende scharfe Kritik anhören

Im Spitzenspiel der Premier League zwischen Manchester City und dem FC Arsenal tauchte Ex-BVB-Star Erling Haaland weitgehend unter. Die einzig richtig gute Chance auf ein Tor ließ er liegen. Das veranlasste ManUnited-Legende Roy Keane nach dem Spiel zu einem äußerst kritischen Urteil über den norwegischen Superstar.

Erling Haaland gehört seit einigen Jahren zu den besten Stürmern der Welt. Das ist allein angesichts seiner Trefferquote unbestritten. Diese Einschätzung teilte auch Roy Keane nach dem Spiel von ManCity gegen den FC Arsenal am Sonntag. Allerdings wollte es der Ex-Profi dabei nicht belassen.

"Das grundsätzliche Niveau von seinem Spiel ist sehr schlecht, nicht nur heute", wetterte Keane im "Sky Sports"-Studio gegen Haaland. "Vor dem Tor ist er der Beste der Welt, aber sein Spiel ist sehr schwach. Das muss er verbessern", kritisierte der 52-Jährige den früheren BVB-Star.

Ex-BVB-Star Haaland "fast wie ein Viertliga-Spieler"

Anschließend ging Keane sogar noch einen Schritt weiter und meinte spöttisch: "Er [Haaland] ist fast wie ein Viertliga-Spieler." Ja, der Norweger sei ein "fantastischer Stürmer", sein Spiel abseits des Toreschießens "muss er aber verbessern", betonte der Ire.

Auch der ehemalige ManCity-Profi Micah Richards zeigte sich mit dem Auftritt Haalands nicht zufrieden. Ganz so hart wie Keane ging er mit dem Stürmer zwar nicht ins Gericht, doch auch er erkannte noch viel Raum für Verbesserungen.

Auch Richards erkennt Schwächen bei Haaland

"Auch in dieser Saison hat er viele Tore geschossen, aber wir schauen immer auf Spieler und fragen uns, wie sie sich entwickeln und verbessern können. Und wenn es darum geht, den Ball festzumachen, dann kann er das mit etwas Arbeit", sah Richards bei Haaland in diesem Bereich einige Schwächen.

Für den Norweger ist die Saison 2023/24 in der Tat etwas komplizierter als sein erstes Jahr in Manchester, was allerdings auch mit seiner schweren Verletzung zusammenhängt, die er sich Anfang Dezember zuzog und die ihn knapp zwei Monate außer Gefecht setzte.

In 35 Pflichtspielen erzielte Haaland bisher dennoch starke 29 Tore. In seinen letzten elf Premier-League-Einsätzen gelangen ihm allerdings lediglich vier Treffer.