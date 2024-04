Klopp adelt Trainer-Flirt des FC Bayern

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Jürgen Klopp (r.) herzt Roberto De Zerbi (l.)

Roberto De Zerbi ist auf dem Trainermarkt gefragt. Sowohl der FC Bayern als auch der FC Liverpool sollen den Erfolgscoach von Brighton & Hove Albion auf ihrer Kandidatenliste weit oben haben. Jürgen Klopp hat den Italiener nun in den höchsten Tönen gelobt.

"Es ist unglaublich, was er geleistet hat", sagte Klopp nach dem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Brighton & Hove Albion (2:1) gegenüber der "BBC".

De Zerbi arbeitet seit September 2022 für die Seagulls. Brighton & Hove Albion rangiert aktuell auf dem neunten Platz der Premier League.

"Brighton hat Alexis Mac Allister [FC Liverpool] und Moises Caicedo [FC Chelsea] verloren, sie haben viele Verletzungen, aber er stellt so ein Team zusammen. Eine unglaubliche Arbeit", lobte Klopp.

Der scheidende Coach des FC Liverpool habe De Zerbi nach dem Spiel am Sonntag gesagt, "dass er die Fußball-Welt einfach weiter auf den Kopf stellen soll. Ich werde es mir aus der Entfernung anschauen. Ich habe so viel Respekt vor dem, was er leistet", so Klopp.

De Zerbi lässt Zukunft bei Brighton & Hove Albion offen

De Zerbi gilt sowohl beim FC Bayern als auch beim FC Liverpool als heißer Kandidat auf das Traineramt. Der 44-Jährige ließ seine Zukunft bei Brighton & Hove Albion zuletzt offen. Sein Arbeitspapier ist noch bis 2026 datiert.

"Im Moment nicht", antwortete De Zerbi am Samstag im "Sky Sports"-Interview auf die Frage, ob er einer weiteren Vertragsverlängerung bei Brighton zustimmen würde. Der Trainer bestätigte zwar Gespräche mit der Klubführung, sagte aber: "Wir haben keine Einigung erzielt".

Er wolle sich jetzt zunächst einmal mit Klub-Boss Tony Bloom zusammensetzen und mit ihm über die Perspektive sprechen, die ihm sein aktueller Arbeitgeber bieten könne. "Und danach treffen wir gemeinsam eine Entscheidung. Ganz ohne Probleme", kündigte De Zerbi an.