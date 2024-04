Nächster Ex-Profi schießt scharf gegen den FC Bayern

IMAGO/Ulmer

Der FC Bayern 2023/24 ist eine große Baustelle

Das überraschendste an der Niederlage des FC Bayern gegen den BVB war, dass sie nichtmal überraschend kam. Die Münchner werden so langsam zum "Stolper-Meister" und sind mittlerweile in jedem Spiel für einen Ausrutscher gut. Ex-Profi Markus Babbel wundert das nicht.

Beim FC Bayern liege etwas "Grundsätzliches" im Argen, urteilte Babbel am Sonntag im "Sport1-Doppelpass". Und dieses Problem gibt es in seinen Augen nicht erst seit dieser Saison. "Da geht es um Tugenden, die fehlen schon seit Längerem", klagte der ehemalige Spieler des Rekordmeisters.

Nicht nur Babbel hat längst bemerkt, dass die Profis der Münchner die Saison mehr oder minder austrudeln lassen - das ist zumindest sein Eindruck. Die Spieler selbst aber "machen nicht den Anschein, das zu registrieren", kritisierte der 51-Jährige.

Leistung gegen den BVB "ein Skandal für den FC Bayern"

In der sportlichen Führung des Rekordmeisters sehe das allerdings ganz anders aus. "Max Eberl ist kein Dummer, der sieht das ja auch: Bei dem sind sicherlich die Alarmglocken an", meinte Babbel mit Blick auf den neuen Sportchef, für den im Sommer einige wichtige Personalentscheidungen und zuvor Gespräche anstehen. Offensichtlich ist, dass sich in den letzten Wochen kaum ein Star für eine Gehaltserhöhung empfohlen hat.

Erschreckend fand Babbel das Bild, das die Bayern-Mannschaft bei der 0:2-Niederlage gegen den BVB abgegeben hat. "Das ist ja ein Skandal für Bayern München, wenn man sich ansieht, was da gegen Dortmund für Einzelspieler auf dem Platz standen", polterte er.

Das Problem laut Babbel: Das aktuelle Team des FC Bayern "funktioniert einfach nicht als Mannschaft, weil sie nicht bereit sind, die Meter zu gehen, die weh tun", attestierte er der Elf von Thomas Tuchel ein Mentalitätsproblem.

Sollte sich das Team nicht zusammenreißen, davon ist Babbel überzeugt, wird auch die Reise der Münchner in der Champions League schon bald enden. "Sie werden gegen Arsenal ein Riesenproblem bekommen, wenn sie in den nächsten Tagen und Wochen nicht ihre normale Form wiederfinden", meinte der Ex-Profi.