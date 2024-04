BVB-Star über Hummels: "Wissen, was wir von ihm bekommen"

IMAGO/Jerry Andre

Nico Schlotterbeck (M.) siegte mit dem BVB in München

Beim glanzvollen 2:0-Auswärtssieg im Bundesliga-Klassiker beim FC Bayern zeigte die Viererkette von Borussia Dortmund vor Keeper Alexander Meyer eine überragende Leistung. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck selbst sprach von einer nahezu fehlerfreien Leistung der eigenen Mannschaft und lobte vor allem seinen Partner Mats Hummels.

"Es war schon nah am perfekten Spiel von uns. Wir haben zu Null gespielt und zwei Tore gemacht. Ich glaube, besser kannst du aus München nicht nach Hause gehen", meinte Schlotterbeck nach dem wichtigen Auswärtsdreier in München gegenüber Vereinsmedien.

Ihm selbst habe es in München "extrem viel Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen und zu verteidigen". Für den 24-Jährigen selbst war es der erste Sieg im Trikot des BVB gegen den deutschen Rekordmeister.

Neben Schlotterbeck selbst galten vor allem Rechtsverteidiger Julian Ryerson (Torschütze zum 2:0-Endstand) sowie Routinier Mats Hummels im Abwehrzentrum zu den großen Matchwinnern in der BVB-Defensive. Die überragende Leistung des Weltmeisters von 2014 (sport.de-Note 1,0) wurde auch von Schlotterbeck hervorgehoben.

"Der Mats ist jetzt auch kein Jungspund mehr, aber wir wissen, was wir von Mats bekommen", so der gebürtige Waiblinger. Im Gedächtnis bleibt vor allem die spektakuläre Rettungstat in der 35. Minute gegen die Bayern, als Hummels auf der eigenen Torlinie klärte. Schlotterbeck dazu: "Er macht es überragend, er hat es in der Situation geregelt. Er kann es sich einrahmen, das ist schon etwas Besonderes gewesen."

Samstagabend stellt sich der VfB Stuttgart in Dortmund vor

Schon am kommenden Samstag (ab 18:30 Uhr) steht das nächste Topspiel für Borussia Dortmund auf dem Plan, wenn es gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart um weitere Zähler für die Champions-League-Qualifikation geht.

"Samstag zählt es wieder gegen den VfB. Sie sind unfassbar gut drauf und spielen einen sehr, sehr schönen Fußball. Da heißt es genauso wie in München: Von der ersten Sekunde an wach sein, in die Zweikämpfe gehen und dem Gegner auch mal wehtun. Und dann hoffen, dass wir so ein Spiel wie in München abliefern. Dann sind wir schwer zu schlagen", so ein selbstbewusster Schlotterbeck.