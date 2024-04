Wichtiges Transferziel von Hertha BSC enthüllt

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Enzo Leopold (l.) soll bei Hertha BSC auf der Liste stehen

Nachdem Hertha BSC am 27. Spieltag in der 2. Bundesliga mal wieder kein Sieg im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg geglückt war (3:3), hatte das Thema direkter Wiederaufstieg in der Hauptstadt endgültig erledigt. Dafür nimmt die Kaderplanung für die kommende Saison nun immer mehr an Fahrt auf.

Mit den Überlegungen für das nächste Spieljahr konkretisieren sich auch die Spekulationen, mit welchen Akteuren sich Hertha BSC im Sommer verstärken könnte.

Laut eines jüngsten Medienberichts haben die Berliner dabei auch Enzo Leopold von Ligakonkurrent Hannover 96 ins Visier genommen. Wie es in einem Bericht der "Bild" nämlich heißt, soll der 23-Jährige die Aufmerksamkeit der Hertha-Verantwortlichen auf sich gezogen haben.

Leopold ist im Mittelfeld der Niedersachsen ein wichtiger Stammspieler, hat bis dato 25 der möglichen 27 Partien bestritten. In der laufenden Saison brachte es Leopold bislang auf zwei Tore und vier Assists, gilt als versierter Freistoßspezialist.

Leopold wurde einst beim SC Freiburg ausgebildet

In Hannover haben die Kaderplaner auch schon von dem angeblichen Interesse aus Berlin Wind bekommen. Allerdings hatten die 96er erst im vergangenen Februar vorzeitig bis 2026 mit Leopold verlängert, weshalb sich Sportchef Marcus Mann gegenüber der "Bild" auch betont gelassen zeigte: "Wir haben nicht mit Enzo verlängert, um ihn drei Monate später abzugeben."

Sollte die Alte Dame wirklich Ernst machen bei dem Mittelfeldmann, winkt Hannover 96 zumindest eine Ablösesumme.

Der zentrale Mittelfeldspieler steht seit 2022 bei Hannover 96 unter Vertrag, wurde zuvor beim SC Freiburg ausgebildet. Im Breisgau reicht es allerdings damals noch nicht zum Sprung in den Profi-Kader von Cheftrainer Christian Streich.

Vielmehr bestritt er seine ersten Saison im Seniorenbereich noch in der viertklassigen Regionalliga Südwest beziehungsweise 3. Liga, ehe er sich zum Wechsel zu Hannover 96 entschloss.