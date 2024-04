Fünf Kandidaten für mögliche Hummels-Nachfolge?

IMAGO/Michael Baucher

Leny Yoro ist wohl Thema beim BVB

Ob Mats Hummels seine Karriere über die laufende Saison hinaus fortsetzt, ist ungewiss. Der BVB hat für den Fall eines Rücktritts wohl gleich mehrere Nachfolge-Kandidaten auf dem Zettel.

"Sky" nennt mit Dean Huijsen (Leihe von Juventus an die AS Rom), Leny Yoro (LOSC Lille), Filippo Mané (Borussia Dortmund U19), Soumaïla Coulibaly (Leihe von Borussia Dortmund an Royal Antwerpen) und Jerdy Schouten (PSV Eindhoven) gleich fünf Spieler, die beim BVB auf Hummels folgen könnten.

Für Huijsen, Yoro und Schouten wäre wohl jeweils eine hohe Ablösesumme fällig. So will der TV-Sender in Erfahrung gebracht haben, dass Juventus rund 35 bis 40 Millionen Euro für Huijsen aufruft. Für Yoro könnten offenbar sogar 50 bis 60 Millionen Euro fällig sein. Real Madrid soll im Poker um den 18-Jährigen aktuell die besten Karten haben.

Schouten würde den BVB hingegen offenbar 30 bis 35 Millionen Euro kosten. "Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und im Sommer werden wir sehen, was passiert. Ich bin sehr glücklich bei der PSV, ich muss nicht unbedingt wechseln", sagte der 27-Jährige angesprochen auf die Transfer-Gerüchte um seine Person bei "Sky".

Mané und Coulibaly sind dagegen mögliche interne Lösungen. Erstgenannter ist derzeit Kapitän der Dortmunder U19. Coulibaly ist vom BVB an Royal Antwerpen verliehen. Der belgische Erstligist soll eine Kaufklausel für den 20-Jährigen besitzen, tendiert aber angeblich gegen eine Aktivierung.

BVB: Wie entscheidet sich Mats Hummels?

Zunächst muss aber erst einmal abgewartet werden, ob Hummels seine Karriere fortsetzt oder nicht.

"Es ist gar nichts entschieden in irgendeine Richtung. Ich glaube, das wird tatsächlich erst nach Saisonende entschieden bei mir", sagte der 35-Jährige nach dem 2:0-Sieg im Topspiel gegen den FC Bayern am "Sky"-Mikrofon.

Hummels' Vertrag beim BVB läuft nach der aktuellen Spielzeit aus.