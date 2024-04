Tuchel-Kritik stößt bei Bayern-Bossen auf offene Ohren

IMAGO

Die kurze Ära von Thomas Tuchel beim FC Bayern endet im Sommer 2024

Schon in wenigen Wochen muss Thomas Tuchel seine Koffer beim FC Bayern packen. Gründe für sein vorzeitiges Aus an der Säbener Straße gibt es mehrere. Doch nicht alle hat der Trainer selbst zu verantworten. Zu dieser Erkenntnis sind längst auch die Verantwortlichen des Rekordmeisters gekommen.

Auf dem Papier gehört der Kader des FC Bayern immer noch zum Besten, was der Weltfußball zu bieten hat. Auf dem Rasen aber sieht das anders aus. Nicht erst in der laufenden Saison rufen die Superstars ihr Potenzial zu selten ab. Schon im letzten Jahr deutete sich an, dass ein zeitnaher Umbruch unumgänglich ist.

Thomas Tuchel hat dieses Problem frühzeitig erkannt. Entsprechend laut und offensiv waren seine Forderungen nach neuen Spielern. Für seine verbalen Vorstöße wurde der 50-Jährige nicht selten kritisiert. Auch intern sollen seine öffentlichen Rufe nach Verstärkungen zunächst für Ärger gesorgt haben. Mittlerweile aber hat sich der Wind auch in der Geschäftsstelle gedreht.

Bayern-Bosse stimmen mit Tuchel überein

Wie der "kicker" schreibt, haben die Verantwortlichen des FC Bayern inzwischen erkannt, dass Tuchel in seinem Vorhaben "grundsätzlich nicht unrecht hatte". Auch sie sind demnach zu der Überzeugung gekommen, dass ein Umbruch dringend nötig ist.

Die Profis, die zwar fürstlich bezahlt werden, aber zu selten die passende Leistung dazu zeigten, seien "mit der Realität konfrontiert" worden, berichtet das Blatt von einer internen Aufarbeitung. Letztlich habe Tuchel die Probleme des Klubs "schonungslos angesprochen" und der Vereinsspitze "vor Augen geführt", heißt es.

Bayern-Stars von verpasstem Titel nicht überrascht

Auch innerhalb der Mannschaft soll dieser harte Kurs des Noch-Trainers durchaus begrüßt worden sein. Auch dort sei realisiert worden, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine große Lücke klafft, heißt es. Für einen Großteil des Teams komme es daher auch "wenig überrascht", dass die Schale in dieser Saison nicht nach München geht, schreibt das Fachblatt.

Tuchel habe schlicht und ergreifend ein "extrem fragiles" Konstrukt von Julian Nagelsmann übernommen. Eins, das innerhalb von wenigen Monaten "nicht zu glätten war", urteilte der "kicker".