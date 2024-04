England-Klubs offenbar an BVB-Star dran

IMAGO/O.Behrendt

Julian Ryerson (l.) trägt seit Januar 2023 das Trikot des BVB

Für gerade einmal fünf Millionen Euro verpflichtete Borussia Dortmund Julian Ryerson im Januar 2023 von Union Berlin. Beim BVB ist der norwegische Nationalspieler mittlerweile zum absoluten Stammspieler gereift. Diese Entwicklung ist offenbar auch Klubs aus der englischen Premier League nicht verborgen geblieben.

Als Notlösung war Julian Ryerson in der Winter-Transferperiode der Saison 2022/23 von Borussia Dortmund in den Ruhrpott geholt worden. Fünf Millionen Euro zahlte der BVB für die Dienste des Norwegers an Union Berlin. Eine Investition, die sich auf ganzer Linie auszahlen sollte. Mittlerweile ist der 26-Jährige zum Stammspieler der Schwarz-Gelben gereift.

In dieser Saison absolvierte der Nationalspieler verletzungsbedingt erst 24 Pflichtspiele. Bei diesen stand Ryerson allerdings stets in der Startelf. Mit vier Treffern und einer Vorlage in der Bundesliga spielte sich der Rechtsverteidiger auch auf die Liste anderer Klubs, die sich die Dienste des bis 2026 gebundenen Verteidigers gerne sichern würden.

Premier-League-Klubs wollen BVB-Star

Laut "Sky" sollen Brighton & Hove Albion und Aston Villa ihr Interesse an dem 23-fachen Nationalspieler bei den Westfalen hinterlegt haben. Wie konkret das Interesse der Vereine aus der Premier League ist, lässt der Bericht des Pay-TV-Senders offen. Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim BVB soll es bislang noch nicht gegeben haben.

"Sky" zufolge verdient Ryerson beim Vizemeister aktuell rund drei Millionen Euro pro Jahr. Damit sei der ehemalige Union-Verteidiger im unteren Gehaltssegment anzusiedeln, heißt es. Bei einer Ausweitung der Zusammenarbeit winkt dem Norweger daher eine Erhöhung des Salärs.

Konkrete Gespräche über die Zukunft des Außenverteidigers mit der sportlichen Führung sollen demnach beginnen, wenn die Zukunft von Sportdirektor Sebastian Kehl geklärt ist.