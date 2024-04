Matthäus kritisiert Atmosphäre beim FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Übt erneut Kritik am FC Bayern: Lothar Matthäus

Mit der Saison 2023/2024 kann beim FC Bayern niemand zufrieden sein. Sollten die Münchner nicht überraschend noch die Champions League gewinnen, droht ein titelloses Jahr. Lothar Matthäus sieht die Stimmung beim Rekordmeister als einen Grund für die Misere.

"Die Atmosphäre stimmt bei Bayern seit einem Jahr nicht. Das liegt nicht nur an Thomas Tuchel, sondern überhaupt an den Entscheidungen, die getroffen wurden. Da muss man hinterfragen: Wie kommen die Verantwortlichen überhaupt darauf, Tuchel als Trainer zu wählen? Es gibt viele Menschen im Fußball, die sich darüber gewundert haben", erklärte Matthäus im Interview mit der "Sport Bild".

Der 63-Jährige kritisierte zudem die Spielerauswahl im Kader des FC Bayern, der in der Bundesliga bereits 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat und den Titel für die Werkself nur noch theoretisch verhindern kann.

"Auch bei den Spielerprofilen muss wieder mehr auf die Persönlichkeit geschaut werden. Es geht um das Mia san mia, wie Profis den Verein leben. Dass sie Bayern im Herzen tragen und man nicht das Gefühl hat, sie wollen nur aus finanziellen Gründen für den Verein spielen", betonte der TV-Experte.

Schon im Februar hatte der FC Bayern verkündet, sich zum Saisonende von Coach Tuchel zu trennen. Einen Nachfolger hat der Klub bislang nicht gefunden.

Davies als Sinnbild der Krise beim FC Bayern

Ein weiteres Problem erkennt Matthäus in der anhaltenden Formschwäche einstiger Leistungsträger. Eines der größten Sorgenkinder ist Alphonso Davies.

Der Kanadier sei nur noch "ein Schatten seiner selbst", stellte Deutschlands Rekordnationalspieler klar und ergänzte: "Sein Kopf ist nicht frei."

Matthäus weiter: "Die Gründe für seine persönliche Krise liegen in den letzten Monaten, nicht nur an schwierigen Gesprächen und Verhandlungen mit seinem Berater in den letzten Wochen."

Hintergrund: Seit Monaten zieht sich der Poker zwischen dem FC Bayern und seinem Linksverteidiger in die Länge. Gerüchten zufolge will Davies zu Real Madrid wechseln.