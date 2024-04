Schalke-Hammer: Steht das Stadion bald zum Verkauf?

IMAGO/Weis/TEAM2

Der FC Schalke 04 braucht dringend Geld

Der FC Schalke 04 steckt in der 2. Bundesliga weiter mittendrin im Abstiegskampf. Sollte der Klassenerhalt tatsächlich verpasst werden, stehen in Gelsenkirchen womöglich drastische Schritte an.

Wie die "Sport Bild" schreibt, prüfen die Verantwortlichen der Königsblauen derzeit sogar einen Verkauf des Stadions. Die Veltins-Arena sei "das letzte Faustpfand" des Klubs, befindet das Blatt mit Blick auf die desolaten Klub-Finanzen.

Für den FC Schalke 04 mit seinem üppigen Schuldenberg wäre der Gang in die 3. Liga ohne eine Umstrukturierung kaum abzufedern. Noch immer ist unklar, ob S04 in Falle des Abstiegs um eine Insolvenz herumkäme.

Denn die Altlasten aus Champions-League-Tagen sind massiv. Allein 16 Millionen Euro flossen 2023 in die Tilgung von Schulden.

Zwar sind die Gesamtverbindlichkeiten im letzten Geschäftsjahr von 180 auf 168 Millionen Euro gesunken, durch das weiterhin negative Eigenkapital unterliegt der Verein jedoch Auflagen der DFL.

Wer würde die Arena des FC Schalke 04 kaufen?

In diesem Jahr muss Schalke rund fünf Millionen Euro Gewinn erzielen, sonst droht in der übernächsten Saison ein Punktabzug.

Allein die Veltins-Arena kostete zu Beginn des Jahrtausends rund 191 Millionen Euro an Baukosten. Wie hoch der derzeitige Wert ist, lässt sich kaum abschätzen.

Sportökonom Prof. Dr. Christoph Breuer von der Sporthochschule Köln äußerte im Herbst gegenüber "Bild" sogar Bedenken, dass sich überhaupt ein Käufer fände. "So viele Interessenten wird es dafür wohl nicht geben", sagte er mit Blick auf einen potenziellen Verkauf der Arena, in der Schalke seit 2001 seine Spiele austrägt.

"Früher waren die Kommunen dafür geeignete Kandidaten, aber wer die finanzielle Situation der Stadt Gelsenkirchen kennt, weiß, dass das fraglich ist", so Prof. Dr. Breuer weiter.

Noch kann der FC Schalke 04 das Abstiegsszenario allerdings aus eigener Kraft abwenden. Im Saisonfinale müssen dafür dringend Punkte her. Derzeit trennen den Traditionsverein nur zwei Punkte vom Relegationsplatz in der 2. Bundesliga.