Kommt es zur Watzke-Wende beim BVB?

IMAGO/David Inderlied

Hans-Joachim Watzke will die Geschäfte beim BVB eigentlich im Sommer abgeben

Bei Borussia Dortmund sollte nach der laufenden Saison eine Zeitenwende eingeläutet werden. Doch dass Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bald in den Hintergrund tritt, ist offenbar längst nicht ausgemacht.

Wie die "Bild" spekuliert, könnte der BVB-Boss doch noch länger für den Klub tätig sein. Watzke wird 2025 als Vorsitzender der Geschäftsführung aufhören. Schon in diesem Sommer wollte er die Geschicke an seinen Nachfolger übergeben.

Doch ein solcher Thronfolger ist wohl weiterhin nicht in Sicht. Lange Zeit galt Sportdirektor Sebastian Kehl als logischer Nachfolger auf der Watzke-Position. Inzwischen soll eine Beförderung des Ex-Kapitäns aber kein Selbstläufer mehr sein, berichten "Bild", "Sky" und "kicker" übereinstimmend.

An Kehl gebe es intern Zweifel an entscheidenden Stellen. Echte Alternativen bieten sich den Dortmundern aber kaum. Berater Matthias Sammer will laut "Bild" nicht im operativen Geschäft arbeiten. Externe Lösungen wie Markus Krösche, Sami Khedira oder Fredi Bobic sind dem Boulevard-Blatt zufolge ebenfalls kein Thema mehr.

Bleibt beim BVB alles beim Alten?

Dem jüngsten Bericht nach sei deshalb denkbar, dass Watzke nun doch erst 2025 seinen Posten räumt. Das zusätzliche Jahr am Ruder des Revierklubs könnte ihm auch die Möglichkeit geben, Kehl besser auf seine Nachfolge vorzubereiten.

Allerdings müsste sich Kehl auf seinem alten Posten dann wohl mit einem abgewandelten Aufgabenprofil anfreunden. Denn in Person von Sven Mislintat wird wohl bald ein neuer Kaderplaner bei den Schwarzgelben anheuern. Für die Kaderzusammenstellung war zuletzt hauptsächlich Kehl zuständig.

Der ehemalige Mittelfeldspieler strebe eine Beförderung vielleicht auch deshalb weiterhin "mit aller Macht" an, heißt es. Seine gesamte Manager-Karriere sei auf diesen Schritt ausgelegt.

Schon bald dürfte es beim BVB endgültig Klarheit über die personelle Besetzung der Vereinsspitze für die kommende Saison geben. Laut "Bild" will Watzke nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend (18:30 Uhr) seine Ideen intern präsentieren. Danach könnten ersten Details nach außen dringen.