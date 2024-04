Werder bestätigt Klausel bei umworbenem Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Frank Baumann ist noch bis Sommer Sportchef bei Werder Bremen

Werder Bremen könnte im Sommer einen weiteren Offensivspieler verlieren. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass Nick Woltemade die Grün-Weißen ablösefrei verlassen wird, könnte ein bei zahlreichen Klubs gehandelter Außenbahnspieler auf den Stürmer folgen - allerdings immerhin für eine (allerdings eher geringe) Ablöse. Sportchef Frank Baumann hat eine entsprechende Klausel nun bestätigt.

Eigentlich sollte Eren Dinkci in der Zukunft ein wichtiger Teil des Angriffs des SV Werder Bremen werden. Deshalb wurde der gebürtige Bremer in der aktuellen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

Das Experiment gelang, und zwar viel besser als erwartet. Beim furiosen Aufsteiger entwickelte sich Dinkci zum Bundesliga-Shootingstar. In seinen bisherigen 26 Liga-Einsätzen gelangen dem 22-Jährigen acht Tore und vier Vorlagen.

Längst hat sich Dinkci damit in den Fokus der Topklubs gespielt, unter anderem wurden zuletzt in verschiedenen Berichten Borussia Dortmund, RB Leipzig, der SC Freiburg und Bayer Leverkusen als Interessenten genannt.

Das Problem aus Werder-Sicht: Dinkci hat zwar einerseits noch einen Vertrag bis Sommer 2025, eine Verlängerung soll erfolgen, doch andererseits wurde zuletzt aber auch immer wieder über eine Ausstiegsklausel berichtet, dank welcher Dinkci für nur fünf Millionen Euro gehen könnte.

Werder Bremen: "Kann sein, dass Dinkci geht"

Werders Sportchef Frank Baumann hat nun gegenüber der "Deichstube" bestätigt, dass diese Wechselmöglichkeit tatsächlich existiert. "Bei seiner letzten Vertragsverlängerung, damals noch in der 2. Liga, haben wir eine entsprechende Klausel vereinbart", sagte Baumann.

Zwar wollen die Grün-Weißen gern mit dem Außenbahnspieler verlängern, doch aufgrund der namhaften Mitbewerber um die Gunst von Dinkci ist das nun schwieriger denn je.

Das weiß auch Baumann. "Es gibt eben auch Konkurrenz, und man muss ehrlich sagen: Ganz einfach wird es für uns nicht. Es kann durchaus sein, dass er geht", erklärte der Geschäftsführer, der sein Amt im Sommer an Clemens Fritz weitergibt.

Dinkci liege zwar ein "konkretes Angebot" vor, so Baumann weiter, die Gespräche mit dem Management des Spielers laufen laut "Deichstube" seit März. Doch derzeit sieht alles nach einem Abgang aus.