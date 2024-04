Bericht: Dahoud-Entscheidung beim VfB Stuttgart gefallen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Mahmoud Dahoud (l.) spielt derzeit auf Leihbasis beim VfB Stuttgart

Mahmoud Dahoud spielt derzeit auf Leihbasis für den Bundesliga-Überflieger VfB Stuttgart. Über seine sportliche Zukunft über den Sommer dieses Jahres hinaus wurde zuletzt wild spekuliert. Nun soll eine Entscheidung gefallen sein.

Nach Angaben der "Sport Bild" steht mittlerweile fest, dass der 28-Jährige die Schwaben nach der laufenden Saison wieder verlassen und zu seinem Klub Brighton & Hove Albion in die englische Premier League zurückkehren wird.

Der VfB hatte sich im Winter-Transferfenster, als das Leihgeschäft mit Dahoud klargemacht wurde, eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler gesichert, die sich auf zehn Millionen Euro belaufen soll. Die Stuttgarter sehen aber wohl davon ab, den Deutsch-Syrer fest zu verpflichten und lassen ihn im Sommer wieder in Richtung Insel ziehen.

Bei den Seagulls, wo Dahoud in der Hinrunde immerhin 14 Pflichtspiel-Einsätze bestritt, steht er noch bis 2025 unter Vertrag. Brighton rangiert derzeit auf Platz neun in der Premier League.

In Stuttgart kam der Mittelfeldmann bis zuletzt nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß durfte er für die Schwaben bislang achtmal in der Bundesliga ran, stand dabei allerdings erst einmal in der Startformation des Tabellendritten. Einen Einsatz über die vollen 90 Minuten hatte es bis dato noch überhaupt nicht gegeben.

Dahoud spielte zuvor in Gladbach und beim BVB

In der vergangenen Woche sorgte Mahmoud Dahoud mit seiner vorzeitigen Abreise von der syrischen Nationalmannschaft für Aufsehen. Zuvor hatte er angekündigt, für das Heimatland seiner Eltern zukünftig spielen zu wollen.

Vor seinem Wechsel auf die Insel spielte Dahoud in den Jahren zuvor schon über 160 Mal in der Bundesliga. Er stand zunächst bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, ehe er zwischen 2017 und 2023 für Borussia Dortmund spielte.