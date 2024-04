Dardai sorgt für Eklat auf Hertha-PK

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

In seiner dritten Amtszeit bei Hertha: Pal Dardai

Pal Dardai, seines Zeichens Trainer vom Fußball-Zweitligisten Hertha BSC, hat mit einem denkwürdigen Abgang für Aufsehen gesorgt.

Vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Freitag (18:30 Uhr/Sky) stand der Ungar bei der Pressekonferenz nach einer Nachfrage eines Journalisten schwer angesäuert auf, verließ den Raum - und kehrte nicht zurück.

Dem Eklat vorausgegangen war eine Frage des Journalisten zum Paderborn-Spiel, die sich Dardai weigerte zu beantworten. "Du hast geschrieben, Hertha BSC hat kein Konzept. Und so lange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte nächste Frage. Dankeschön", so der 48-Jährige.

Als der Reporter wenig später erneut zur Frage ansetzte, hatte Dardai genug und dampfte sichtlich genervt ab. Offensivspieler Fabian Reese führte die Fragerunde rund zehn Minuten lang alleine zu Ende.

kicker-Redakteur Steffen Rohr wollte Pal #Dardai auf der Spieltags-PK eine Frage zu Paderborn stellen und wurde damit abgeschmettert, dass er geschrieben habe, Hertha hätte "kein Konzept".



Nach einer Nachfrage verließ Dardai den Raum ... #HaHoHe pic.twitter.com/lQ04l00sXo — Marc Schwitzky (@junger_herr_) 3. April 2024

Hertha liegt aktuell mit acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz drei auf Rang neun. Sieben Spieltage vor Schluss wird es für den Absteiger folglich schwer mit der direkten Bundesliga-Rückkehr.