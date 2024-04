Schalke-Star lässt Zukunft offen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Der Vertrag von Thomas Ouwejan beim FC Schalke 04 läuft am Saisonende aus. Der Linksverteidiger ließ seine Zukunft nun offen.

Die niederländische Rundfunkanstalt "NOS" hatte am Dienstag berichtet, dass der FC Twente Enschede ein Auge auf Ouwejan geworfen hat.

Das Arbeitspapier des 27-Jährigen beim FC Schalke 04 ist schließlich nur noch diese Saison gültig, im Sommer könnte er die Knappen ablösefrei verlassen.

Von der "WAZ" auf die Gerüchte angesprochen, ließ Ouwejan seine Zukunft in Gelsenkirchen offen. "Das klingt vielleicht klischeehaft, aber ich habe meinem Berater gesagt, dass wir auf Schalke gerade sehr unter Druck stehen. Ich möchte erst drinbleiben, dann sehen wir weiter", so der Niederländer.

Der Abwehrspieler ergänzte: "Nach diesen zweieinhalb Jahren liebe ich den Verein, ich will wirklich nicht absteigen. Das spielt eine große Rolle bei mir, deshalb fokussiere ich mich darauf."

Sein Beraterwechsel von der Agentur Stellar zu SEG habe nichts mit einem möglichen Wechsel zu tun. Ouwejan sei schlichtweg seinem persönlichen Berater zur anderen Agentur gefolgt.

Der Linksfuß war in der Saison 2021/2022 zunächst vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar an den FC Schalke 04 verliehen. Ein Jahr später zogen die Königsblauen die Kaufoption und überwiesen zwei Millionen Euro nach Holland.

Ouwejan wechselt zwischen Startelf und Bankplatz

In der Schalker Aufstiegssaison vor zwei Jahren hatte Ouwejan noch zu den großen Leistungsträgern des Klubs gehört. In der Bundesliga-Spielzeit 2022/2023 wurde er von zwei schweren Verletzungen zurückgeworfen, brachte es daher lediglich auf zehn Startelf-Einsätze in der ersten Liga.

In der aktuellen Zweitligasaison legte Ouwejan als Stammspieler los, verlor seinen Platz aber zwischenzeitlich. "Das ist natürlich frustrierend. Ich will immer spielen", hatte er im Februar gegenüber der "WAZ" moniert.

Mittlerweile ist Ouwejan aber wieder gesetzt, stand in den letzten sechs Ligaspielen in der Startelf.