Neues internes BVB-Ziel durchgesickert

IMAGO/Jerry Andre

Der BVB jubelte gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund hat durch den Auswärtssieg beim FC Bayern eine große Portion Selbstbewusstsein getankt. Der BVB setzt sich offenbar zum Ziel, den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga noch zu überholen.

Erstmals seit zehn Jahren gewann Borussia Dortmund im deutschen Fußball-Oberhaus ein Auswärtsspiel beim FC Bayern. Das 2:0 in München war wettbewerbsübergreifend der fünfte Erfolg in Serie - der vierte davon in der Bundesliga.

Hier liegt der BVB nach wie vor auf dem vierten Platz. Da Verfolger RB Leipzig bei der Nullnummer gegen den FSV Mainz 05 Punkte liegen ließ, beträgt der Vorsprung auf den fünften Rang nun drei Zähler. Doch die Schwarz-Gelben schauen offenbar nach oben.

Laut "Bild" haben die BVB-Bosse intern den dritten Platz als Ziel ausgerufen.

BVB will am VfB Stuttgart vorbei

Der VfB Stuttgart rangiert momentan vier Punkte vor der Borussia. Am Samstagabend (18:30 Uhr) kommt es in Dortmund zum direkten Aufeinandertreffen. Die Westfalen haben hierbei die große Chancen, den Schwaben weiter auf die Pelle zu rücken. Der VfB Stuttgart leistete sich beim 3:3 gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim zuletzt einen Ausrutscher.

Die beiden bisherigen Duelle gingen in dieser Spielzeit aber beide an den VfB. In der Bundesliga siegten die Stuttgarter im vergangenen Herbst mit 2:1 gegen den BVB, im DFB-Pokal kurze Zeit später mit 2:0. Dortmund will nun Revanche nehmen und schielt wohl auf den dritten Platz.

BVB kämpft um Champions-League-Qualifikation

Die ersten vier Ränge in der Bundesliga berechtigen automatisch an der Champions-League-Teilnahme. Unter gewissen Umständen reicht auch Position fünf für die Königsklasse, in der ab kommender Saison 36 anstatt 32 Klubs teilnehmen.

Deutschland liegt im Ranking der Länder mit dem besten UEFA-Jahreskoeffizienten der Klubs für die Spielzeit aktuell auf dem zweiten Platz, der noch gerade für einen fünften Startplatz reichen würde. Verfolger England lauert aber nur knapp dahinter.