Fjørtoft kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück

Jan Åge Fjørtoft unterschrieb einen Vertrag bei Eintracht Frankfurt

Von 1998 bis 2001 stand Jan Åge Fjørtoft als Spieler beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Nun kehrt der Norweger zurück zur SGE.

Eintracht Frankfurt stellt Jan Åge Fjørtoft laut "Bild"-Zeitung als Vorsitzenden des Norway-Forum ein. Das bestätigte der 57-Jährige dem Boulevardblatt.

"Es hat sich seit meinem ersten Vertrag ein bisschen was verändert bei Eintracht. Jetzt muss keine Titanic mehr gerettet werden, jetzt ist Eintracht auf dem Weg zu einem Top-Verein", sagte Fjørtoft.

Das Norway-Forum gibt es bei Eintracht Frankfurt seit 2021. "Das Norway-Forum bietet regionalen Partnern die Möglichkeit, sich mit den Schwerpunkten Sport, Zivilgesellschaft, Kultur, Bildung und Wirtschaft Netzwerke im Ausland aufzubauen. Es unterstreicht zudem das Werteversprechen von Eintracht Frankfurt an die Rhein-Main-Region sowie an den Standort Frankfurt am Main als Wirtschaftsfaktor", verkündeten die Hessen über das neue Projekt.

Axel Hellmann, Vorstandssprecher der Eintracht, betonte damals: "Wir verstehen uns als Brückenbauer in der Region, national und international. Die Beziehung zu Norwegen ist da, traditionell und aktuell. Nichts bringt Menschen näher zusammen als der Fußball. Wir erreichen Menschen auf die andere, intensivere Art. Das möchten wir in dem Norway-Forum nutzen, Veranstaltungen anbieten und Partnerschaften abschließen."

"Fußball ist mehr als Elf gegen Elf"

Fjørtoft war schon von Beginn an in das Projekt involviert, wird ab sofort als Boss agieren. "Fußball ist mehr als Elf gegen Elf. Wir wollen Eintracht auch auf anderen Ebenen gut aufstellen, und dabei möchte ich mithelfen", merkte der ehemalige norwegische Nationalspieler an.

Von 1998 bis 2001 bestritt Fjørtoft insgesamt 54 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt. Dabei erzielte der Stürmer insgesamt 17 Treffer.