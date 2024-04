Nagelsmann plötzlich der Favorit des FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Julian Nagelsmann ist wohl Kandidat des FC Bayern

Rund um die Trainersuche des FC Bayern kursieren täglich neue Wasserstandsmeldungen. Laut einem Medienbericht ist Julian Nagelsmann inzwischen offenbar der Favorit an der Säbener Straße.

Das behauptet zumindest das spanische Portal "todofichajes". Der 36-Jährige soll in der kommenden Saison den FC Bayern trainieren, heißt es in diesem Zusammenhang.

Nagelsmann betreut seit vergangenen Herbst die deutsche Nationalmannschaft. Sein Vertrag beim DFB endet nach der Europameisterschaft im Sommer. Der Verband möchte die Zusammenarbeit gerne darüber hinaus fortsetzen.

Doch der FC Bayern beschäftigt sich wohl ernsthaft mit einer Rückholaktion von Nagelsmann. Der Übungsleiter wurde erst im März 2023 beim deutschen Rekordmeister freigestellt. Sein Nachfolger Thomas Tuchel verlässt den Verein aber am Saisonende schon wieder, sodass die Münchner nach einem neuen Coach suchen.

Undurchsichtige Lage bei Trainer-Suche des FC Bayern

Zunächst galt Xabi Alonso als die Wunschlösung auf den Posten. Doch der 42-Jährige hält Bayer Leverkusen für mindestens eine weitere Saison die Treue.

"The Times" bezeichnete Roberto De Zerbi vor wenigen Tagen als den neuen Favoriten an der Säbener Straße. Laut "todofichajes" würde dessen Ausstiegsklausel bei Brighton & Hove Albion das Vorhaben "stark beeinträchtigen". De Zerbi soll den Premier-League-Klub für rund 14 Millionen Euro verlassen dürfen, wie es zuletzt in Medienberichten hieß.

Der "kicker" beschrieb in seiner Donnerstagsausgabe eine andere Situation als das spanische Portal. Ralf Rangnick (Nationaltrainer Österreichs), Nagelsmann und De Zerbi würden sich demzufolge aktuell im engen Kandidatenkreis befinden. Erste Gespräche sollen stattgefunden haben.

Beim FC Bayern würde es für jeden aus dem Trio "Befürworter und Zweifler" geben, so das Fachmagazin. Bei Nagelsmann sollen die Meinungen sogar am weitesten auseinandergehen.