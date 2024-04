Verbleib von BVB-Leihgabe "nahezu ausgeschlossen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Soumaila Coulibaly (r.) hat beim BVB keine Zukunft

Für mehr Spielpraxis verlieh Borussia Dortmund Soumaila Coulibaly vor der Saison zu Royal Antwerpen. In der belgischen Pro League spielte sich der 20-Jährige in den Mittelpunkt. Eine Zukunft beim BVB hat das Abwehr-Talent, das zuletzt als Hummels-Nachfolger gehandelt wurde, aber offenbar dennoch nicht.

Bleibt Mats Hummels auch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund, so müsste der Vizemeister nur noch die Planstelle als Innenverteidiger Nummer vier besetzten. Laut "Ruhr Nachrichten" soll diese Rolle ab Sommer U19-Ausnahmetalent Filippo Mane übernehmen. Für Leih-Rückkehrer Soumaila Coulibaly ist dann aber wohl kein Platz mehr im BVB-Kader.

Der 20-Jährige ist seit Sommer an Royal Antwerpen verliehen. Dort gehörte der Innenverteidiger bis zu einer Beinverletzung zu den absoluten Stammspielern. Trainer Mark van Bommel vertraute dem Youngster von Beginn an. Der Franzose zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen in der Pro League und der Champions League zurück.

BVB: Soumaila Coulibaly kein " adäquater Hummels-Ersatz"

Doch zuletzt musste die BVB-Leihgabe auf der Bank Platz nehmen. Sechs Wochen war Coulibaly zum Zuschauen verdammt. Stellvertreter Zeno van den Bosch machte seinen Job so gut, dass der U20-Nationalspieler nicht mehr über die Rolle als Joker hinauskam. Ob der belgische Top-Klub die im Vertrag verankerte Kaufoption zieht, ist noch offen.

Diese soll sich laut "Ruhr Nachrichten" auf zehn bis zwölf Millionen Euro belaufen. Bis Mai können Antwerpen die Klausel aktivieren, heißt es. Sollte der Klub die Option nicht ziehen, wird Coulibaly zumindest vorerst nach Dortmund zurückkehren. Ein dauerhafter Verbleib in der Ruhrmetropole gilt der Lokalzeitung zufolge aber als "nahezu ausgeschlossen."

Die BVB-Bosse würden in Coulibaly keinen "adäquaten Hummels-Ersatz" sehen. Laut "Ruhr Nachrichten" gibt es bereits mehrere Anfragen für den Abwehrhünen.