Florian Wirtz weicht Zukunftsfrage aus

IMAGO/Jerry Andre

Bleibt Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen?

Spielt Florian Wirtz auch in der kommenden Saison beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen oder wechselt er zu einem europäischen Spitzenklub? Einer entsprechenden Frage ist der Nationalspieler nun ausgewichen.

Beim 4:0-Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Fortuna Düsseldorf avancierte Florian Wirtz mit zwei Treffern und einer Vorlage zum Matchwinner. Nach dem Duell stand der Shootingstar am "ZDF"-Mikrophon Rede und Antwort.

Dabei wurde Wirtz auch auf seine Zukunft angesprochen. Der Frage, ob Geschäftsführer Fernando Carro mit seiner Aussage, der Youngster werde "mit hundertprozentiger Sicherheit" bei der Werkself bleiben, richtig liegt, wich der Offensivspieler aus.

"Ich glaube, wir sind heute da zum Feiern. Deswegen brauche ich mich zu solchen Sachen auch gerade nicht äußern", sagte Wirtz.

Ein klares Bekenntnis des ehemaligen Kölners zu Bayer Leverkusen gibt es noch nicht.

Sein Vater und Berater Hans Wirtz deutete aber zuletzt an, das sein Sohn auch in der Saison 2024/2025 für die Leverkusener auflaufen wird.

"Wenn Florian in der nächsten Saison mit Leverkusen in der Champions League spielt, geht er in die nächste Ausbildungsphase", sagte er zur "Sport Bild".

Am Wochenende hat der Bundesliga-Tabellenführer die Qualifikation für die Königsklasse bereits perfekt gemacht. Die Schützlinge von Trainer Xabi Alonso haben durch den Comeback-Sieg gegen die TSG Hoffenheim (2:1) 73 Zähler auf dem Konto. Der Vorsprung auf die fünftplatzierten Leipziger beträgt 23 Punkte.

Wirtz wurde zuletzt immer wieder bei zahlreichen Topklubs gehandelt. So sollen unter anderem der FC Bayern und Real Madrid die Fühler nach dem DFB-Star ausgestreckt haben.

Das Portal "HITC" schrieb zuletzt, dass auch der FC Liverpool und Manchester City aus der englischen Premier League an einer Verpflichtung interessiert sind.