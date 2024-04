Medien: Topklub bereitet Rekordangebot für Real-Star vor

IMAGO/Ricardo Larreina

Vinicius Jr. ist einer der unumstrittenen Leistungsträger bei Real Madrid

Wenn Kylian Mbappé in wenigen Wochen seinen Vertrag bei Real Madrid unterschreibt, wird sich die Hierarchie im Kader der Königlichen zwangsläufig verändern. Ein Superstar, der unter der Ankunft des Franzosen leiden könnte, ist Vinicius Jr. Drei Klubs sollen bereits darauf spekulieren, dass der Brasilianer eine "Flucht" anstreben könnte.

Kylian Mbappé und Vinicius Jr. zählen zweifelsfrei zu den besten Offensivspielern ihrer Generation. Ob die Beiden gemeinsam bei Real Madrid funktionieren, muss sich aber erst noch zeigen. Eine mögliche Hürde: Sowohl der Franzose als auch der Brasilianer spielen am liebsten auf dem linken Flügel. Platz gibt es dort aber nur einen.

Allein diese Tatsache befeuert die Spekulationen über eine mögliche Vinicius-Flucht von den Königlichen im kommenden Sommer. Andere Schwergewichte des europäischen Fußballs sollen genau darauf schon hoffen. Die spanische Online-Zeitung "El Debate" brachte nun konkret den FC Liverpool, den FC Chelsea und Paris Saint-Germain als mögliche Abnehmer ins Spiel.

Topklub plant 200-Millionen-Offerte

Besonders heiß auf eine Vinicius-Verpflichtung soll demnach PSG sein. Es heißt, dass die Franzosen schon ein Rekordangebot für den Brasilianer in der Pipeline haben. Die Rede ist von einer Offerte in Höhe von 200 Millionen Euro. Dadurch könnte Vinicius zum teuersten Abgang in der Vereinsgeschichte der Königlichen werden - und nach Neymar zum zweiteuersten Spieler aller Zeiten.

Noch hat die Sache aus PSG-Sicht allerdings einen gewaltigen Haken bzw. sogar zwei: Denn erstens will Real Madrid den Superstar gar nicht loswerden. Und zweitens will Vinicius laut "El Debate" auch gar nicht weg. Weil der 23-Jährige zudem über einen gültigen Vertrag bis zum Sommer 2027 verfügt, scheint ein Transfer im kommenden Sommer so gut wie ausgeschlossen, unabhängig von der Höhe des Angebots.