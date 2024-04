Welches Gesicht zeigt der BVB diesmal, Herr Terzic?

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic will mit dem BVB in die Champions League

Im Bundesliga-Topspiel trifft Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30 Uhr) auf den VfB Stuttgart. Vor dem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellennachbarn stellt sich BVB-Trainer Edin Terzic den Fragen der Presse.

sport.de begleitet die Pressekonferenz an dieser Stelle ab 12:30 Uhr im ausführlichen LIVE-Blog.

+++ Erreicht der BVB noch sein Saisonziel? +++

Der durchaus überraschende aber verdiente 2:0-Sieg der Dortmunder beim FC Bayern hat Hoffnungen geweckt, dass die Qualifikation für die Champions League bereits frühzeitig unter Dach und Fach gebracht wird. Intern sollen die BVB-Bosse den dritten Tabellenplatz als Ziel für den Saisonendspurt ausgegeben haben.

Ein Sieg gegen den aktuellen Tabellendritten aus Stuttgart wäre daher von großer Bedeutung. Um die Schwaben noch zu überholen, müssten die Schwarz-Gelben allerdings Konstanz in ihre Leistungen bekommen. Mehrere gute Bundesliga-Spiele hintereinander zeigten die Westfalen zuletzt nur selten. Welches Gesicht zeigt die Truppe von Edin Terzic beim so wichtigen Topspiel?

+++ BVB zum dritten Mal gegen den VfB Stuttgart chancenlos? +++

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison treffen der BVB und VfB Stuttgart am Samstagabend (18:30 Uhr) aufeinander. Am 11. Spieltag zogen die Dortmunder mit 1:2 den Kürzeren. Niclas Füllkrug hatte seine Mannschaft in der ersten Halbzeit aus dem Nichts in Führung gebracht. Deniz Undav und Serhou Guirassy drehten die Partie dann zu Gunsten der überlegenen Schwaben.

Nur wenigen Wochen später kam es dann erneut zum Schlagabtausch im DFB-Pokal in der Stuttgarter MHPArena. Gegen eine ängstliche und lethargische BVB-Mannschaft hatte das Bundesliga-Überraschungsteam überhaupt keine Probleme. Guirassy und Silas sorgten für den 2:0-Endstand und den souveränen Einzug ins Viertelfinale.

Kassiert Borussia Dortmund nun die dritte Saison-Pleite gegen den VfB?