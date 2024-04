Spezielle Aktion für Nagelsmann und sein DFB-Team

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Julian Nagelsmann und Co. hoffen auf große Unterstützung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft

Der Countdown läuft: In gut 70 Tagen beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Damit das Turnier für die deutsche Nationalmannschaft einen erfolgreichen Verlauf nimmt, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Fans nun zu einer ganz speziellen Aktion für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die Nationalspieler aufgerufen.

Vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 findet in Deutschland die Fußball-EM statt. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber automatisch qualifiziert, tritt in der Gruppe A gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz an.

Damit die EURO ein voller Erfolg für die DFB-Elf wird, hat sich der Deutsche Fußball-Bund nun etwas überlegt.

Wie der weltgrößte Sportverband am Donnerstag bekanntgab, sollen die Fans der deutschen Mannschaft ganz besonders involviert werden. Die Anhänger wurden aufgefordert, bis Mitte Mai eine Fahne an den DFB zu senden, um den Support für Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Kader zu zeigen.

Die eingeschickten Fahnen, egal ob vom Amateurverein, vom Fanclub oder aus der Heimstadt bzw. dem eigenen Dorf, sollen "direkt vor den Augen der Nationalspieler" zu sehen sein.

"Jede eingesandte Fahne wird während der Europameisterschaft im Team Base Camp der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach aufgehängt", teilte der DFB mit und präzisierte: "Ob direkt am Balkon der Spielerzimmer, am Zaun des Home Grounds von adidas, am Trainingsplatz oder im Pressekonferenzraum - jede Fahne wird platziert und symbolisiert unserer Mannschaft und ganz Europa: "Wir stehen hinter euch!".

Fans der deutschen Nationalmannschaft bietet sich also damit die einzigartige Möglichkeit, die eigene Flagge beispielsweise prominent im TV bewundern zu können.

DFB schickt Warnung an die Fans

Allzu kostbar sollte die eingesendete Fahne allerdings nicht sein, warnte der DFB. "Bitte beachtet, dass die Fahnen zum Teil draußen hängen, dabei Wind und Wetter ausgesetzt sein werden und wir keine Haftung übernehmen können. Schickt uns also bitte lieber nicht die heilige Gründungsfahne eures Heimatvereins aus dem 19. Jahrhundert oder ähnlich besondere Flaggen."

Als speziellen Service bietet der Deutsche Fußball-Bund zudem an, dass der genaue Standort der abgegeben Fahne mitgeteilt wird, sofern man eine Adresse und Telefonnummer im Paket hinterlässt.

Alle Infos, wohin die Fahnen geschickt werden müssen, gibt es hier beim DFB!