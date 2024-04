Hertha sucht: Möglicher Dardai-Nachfolger durchgesickert

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Räumt Pal Dardai seinen Posten bei Hertha BSC?

Nach seinem aufsehenerregenden Abgang auf der Pressekonferenz am Mittwoch wird derzeit umso mehr über die Zukunft von Pal Dardai bei Hertha BSC diskutiert. Angeblich suchen die Berliner im Hintergrund schon nach einem Nachfolger für den Ungarn. Laut einem Bericht könnte ein Coach aus der 3. Liga gute Chancen auf den Job haben.

Der direkte Wiederaufstieg ist für Hertha BSC im Angesicht von acht Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei schon fast nicht mehr möglich, dazu kommt derzeit Unruhe um den ohnehin wackligen Trainer Pal Dardai.

Dieser sorgte am Mittwoch für Aufsehen, als er auf der Spieltagspressekonferenz vor der Partie in Paderborn (Freitagabend, 18:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) dünnhäutig auf eine Nachfrage reagierte und das Podium verließ (zu sehen oben im Video, öffnet sich beim Klick aufs Artikelbild).

Diese Aktion dürfte Dardai mit Blick auf seine Weiterbeschäftigung nicht unbedingt geholfen haben. Laut "Bild" wird im Hintergrund - sogar schon seit Längerem - am Plan gebastelt, ab Sommer einen neuen Trainer zu installieren. Als konkreten Kandidaten nennt das Boulevard-Blatt Thomas Stamm vom SC Freiburg II.

Freiburg-II-Coach Thomas Stamm ist Thema bei Hertha BSC

Stamms Vertrag bei der Zweitvertretung der Breisgauer läuft nach der Saison aus, erste Gesprächen mit den Hertha-Bossen soll es bereits gegeben haben.

Was die Berliner an Stamm reizt: Der 41-Jährige führte Freiburg II im letzten Jahr in der 3. Liga furios auf Platz zwei, durfte dann allerdings aufgrund der Regeln mit der Erfolgs-Elf nicht aufsteigen, weil Freiburg bereits eine Mannschaft innerhalb der ersten beiden Ligen hat.

Dass Stamm mit seinem völlig veränderten Team, das nach der Sensationssaison leergekauft wurde, derzeit nur den letzten Platz in der 3. Liga belegt, ist den Hertha-Verantwortlichen aufgrund der Umstände kein Dorn im Auge. Im Gegenteil: Sie berufen sich auf die gute Arbeit, die Stamm bereits nachdrücklich bewiesen hat.

Thomas Stamm passt ins Profil von Hertha BSC

Allerdings ist Stamm laut "Bild" nicht der einzige Kandidat beim Hauptstadt-Klub. Hertha-Sportchef Benjamin Weber soll sich bereits bei zahlreichen Beratern nach Verfügbarkeiten weiterer Coaches erkundigt und das gesuchte Profil hinterlegt haben.

Dieses lautet dem Bericht nach: "Jung, unverbraucht, klares Spielkonzept, Talente-Entwickler."

Auf Stamm würden diese Anforderungen zutreffen.