Gladbach-Bankdrücker deutete Karriereende an

IMAGO/Kirchner-Media

Gladbach-Star Tony Jantschke (l.) könnte seine Karriere im Sommer beenden

Seit 2006 trägt Tony Jantschke das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Im Sommer könnte die Gladbach-Legende ihre Karriere beenden.

Das deutete Jantschke zumindest in einem Interview mit "Sky" an. "Man soll ja niemals nie sagen. Ich habe im Fußball schon alles erlebt, aber es geht zumindest dem Ende entgegen", sagte der 33-Jährige dem TV-Sender.

Jantschke hatte seinen Vertrag bei den Fohlen im vergangenen Sommer um ein Jahr verlängert.

Einen Wechsel zu einem anderen Klub kann sich der Routinier nicht mehr vorstellen. "Die USA hätte mich sehr gereizt, aber es hat sich nie ergeben, denn ich war immer sehr zufrieden hier in Gladbach. Ich durfte Champions League spielen und einiges miterleben", betonte er.

Jantschke ergänzte: "Jetzt ist nicht die Zeit für so etwas Neues. Ich muss da auch auf meinen Körper achten und dementsprechend bin ich sehr zufrieden wie es ist und werde nichts ausschließen, aber sehr wahrscheinlich nirgendwo mehr spielen."

Nach seiner aktiven Karriere will Jantschke Gladbach erhalten bleiben.

"In welcher Funktion genau, werden wir dann kommunizieren, wenn es so weit ist. Da finden bereits ständig Gespräche statt und da werden wir sicherlich etwas Gutes finden, wo ich den Verein nach vorne bringen kann und worin ich mich wiederfinde", so der Innenverteidiger.

Jantschke bei Gladbach nur Bankdrücker

In der aktuellen Saison spielt Jantschke nur noch eine untergeordnete Rolle. Immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, kommt der Publikumsliebling gerade einmal auf vier Pflichtspieleinsätze.

"Am liebsten würde ich 34 Spiele machen, aber man muss auch realistisch sein", zeigte er sich einsichtig: "Ich wusste, für was ich unterschrieben habe, was meine Rolle ist. Mich dann zu beklagen, wäre fehl am Platz. Ich zeige dennoch im Training, dass ich auf dem Platz sein will. Den Rest muss der Trainer entscheiden."