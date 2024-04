Real Madrid erwägt offenbar Tausch-Deal mit FC Bayern

IMAGO/Joeran Steinsiek

FC Bayern oder Real Madrid? Alphonso Davies muss sich entscheiden

Das Interesse von Real Madrid an Alphonso Davies ist längst ein offenes Geheimnis. Wie es aus Spanien heißt, wollen die Königlichen dem FC Bayern womöglich zwei ihrer Spieler für einen Transfer offerieren.

Laut "El Nacional" soll Real Madrid erwägen, dem FC Bayern Ferland Mendy und Rafa Marín im Gegenzug für Davies anzubieten.

Mendy besitzt beim Tabellenführer der Primera Division einen Vertrag bis 2025. Der 28-Jährige kommt im Star-Ensemble zumeist als Linksverteidiger zum Zug. Sollte es Davies aber tatsächlich nach Madrid ziehen, würde dem Franzosen die Backup-Rolle drohen.

Marín ist dagegen in der Abwehrmitte beheimatet. Der 21-Jährige ist noch bis zum Saisonende an LaLiga-Konkurrent Deportivo Alavés ausgeliehen. Der FC Bayern soll am Innenverteidiger interessiert sein, schreibt "El Nacional". Die katalanische Online-Zeitung spekuliert, ob Real die beiden Profis eins zu eins, sprich ohne zusätzliche Ablösesumme, gegen Davies eintauschen kann.

FC Bayern: Davies-Seite will Trainer-Entscheidung abwarten

Der Bayern-Star wird schon seit vielen Wochen in Madrid gehandelt. Davies besitzt in München noch ein Arbeitspapier bis 2025. Eine Verlängerung zeichnet sich aktuell nicht ab. Der deutsche Rekordmeister pocht auf eine zeitnahe Entscheidung. Die Spielerseite will sich dagegen nicht unter Druck setzen lassen.

"Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere, und wir sollen die Entscheidung treffen – ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussieht. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werden am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht", stellte Davies' Berater Nick Huoseh gegenüber "Sport Bild" klar.

Zuvor wurde bereits öffentlich über das erwähnte Ultimatum berichtet, wonach sich Davies zeitnah festlegen müsse, ob er einen neuen und langfristigen Vertrag bis 2029 beim FC Bayern unterschreibt.