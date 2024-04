Fragezeichen beim Preis: Argentinien-Star beim BVB gehandelt

IMAGO/Maciej Rogowski

Alan Varela steht angeblich beim BVB auf dem Zettel

Auf der Suche nach Verstärkungen für das defensive Mittelfeld wird Borussia Dortmund ein weiteres Mal mit Alan Varela vom FC Porto in Verbindung gebracht. Der 22-jährige Argentinier kann schon in jungen Jahren auf zahlreiche Erfolge zurückblicken, wäre für den BVB aber wohl nicht billig zu haben. Andererseits gibt es laut einem neuesten Bericht auch Hoffnung, dass der Preis doch nicht ganz so hoch ausfällt wie gedacht.

Alan Varela hat mit seinen 22 Jahren schon einiges erreicht. Gleich zweimal gewann er den Liga-Pokal mit den Boca Juniors, wurde zudem argentinischer Meister und Pokalsieger und holte auch den Supercup, bevor er schließlich im letzten Sommer nach Europa weiterzog und beim FC Porto anheuerte.

Dort gehört der defensive Mittelfeldspieler zur Stammbesetzung und machte bereits mit zwei Toren und drei Vorlagen auf sich aufmerksam.

Die guten Auftritte Varelas sind offenbar auch Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben. Schon Anfang März berichtete "footmercato.net", dass der BVB ein Auge auf den Sechser geworfen hat, Anfang April legt nun "Bild" nach und vermeldet, dass der Argentinier auf der Liste der Dortmunder Bosse steht.

Varela sei den Scouts des BVB schon länger bekannt, heißt es beim Boulevard-Blatt. In ihm sieht man noch Entwicklungspotenzial.

BVB: Wie weit geht Kehl für Varela?

Das Problem: Varela wäre zwar theoretisch problemlos aus seinem noch bis 2028 gültigen Vertrag herauszukaufen, dafür sind allerdings laut übereinstimmenden Medienberichten via Klausel sage und schreibe 70 Millionen Euro fällig. Eine Summe, die den BVB aus dem Poker werfen würde.

Aber: Laut "Bild" könnte Sportchef Sebastian Kehl durchaus unterhalb der Klausel mit den Porto-Bossen verhandeln.

Denn in Portugal sind fest hinterlegte Ablösesummen Pflicht und daher meist hoch angesetzt, wie besagte 70 Millionen Euro beim Mittelfeldmann. Varelas geschätzter Marktwert liegt jedoch "nur" bei 25 Millionen Euro.

Allerdings droht dem BVB laut "footmercato.net" Konkurrenz, die den Preis am Ende doch unangenehm nach oben treiben könnte. Denn der FC Liverpool und Paris Saint-Germain sollen ebenfalls die Fühler ausgestreckt haben.

Angesichts der kolportierten Interessenten dürfte man sich in Porto die Hände reiben. 2023 zahlte der Klub gerade mal acht Millionen Euro an die Boca Juniors für die Dienste des zweikampfstarken Südamerikaners, der schon mit einer Argentinien-Legende - dem 147-maligen Nationalspieler Javier Mascherano - verglichen wird.