Eintracht-Star reagiert auf Trainer-Kritik

IMAGO/Florian Ulrich

Ansgar Knauff (r.) hat schon sieben Saisontore erzielt

Eintracht Frankfurt steht in der Bundesliga gesichert auf dem sechsten Tabellenplatz, hat fünf Zähler Vorsprung vor dem erstarkten FC Augsburg. Die Unzufriedenheit rund um die SGE ist dennoch recht groß, wird der Rückstand zur Liga-Spitze doch als viel zu groß empfunden. Nun äußerte sich Flügelspieler Ansgar Knauff zu den kritischen Stimmen.

Von den bisherigen 27 Saisonspielen hat Eintracht Frankfurt lediglich zehn gewonnen, rangiert damit zwölf Punkte hinter den Champions-League-Plätzen. Mehr als die Conference League scheint aus eigener Kraft in diesem Jahr nicht mehr drin zu sein. Zu wenig für die gestiegenen Ansprüche des Europa-League-Siegers von 2022.

Die Unzufriedenheit, die zuletzt immer wieder um den Klub aufkam, kann Stammspieler Ansgar Knauff durchaus nachvollziehen: "Wir sind doch selber mit vielen Ergebnissen unzufrieden, elf Unentschieden sind einfach zu viele. Dass dann Kritik von außen kommt, ist klar. Ob die immer gerechtfertigt ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber noch mal: Wir ärgern uns über die Ergebnisse am meisten", stellte der 22-Jährige im "Bild"-Interview klar.

Keine andere Mannschaft hat in der Bundesliga in dieser Saison mehr Remis auf dem Konto als die Hessen, die unter anderem gegen den VfL Bochum, den SV Darmstadt oder zuletzt Union Berlin nur unentschieden spielten.

Knauff betont: "Will mich weiter verbessern"

So geriet zuletzt vor allem Cheftrainer Dino Toppmöller immer mehr in das Zentrum der Kritik. Sehr zum Unverständnis von Ansgar Knauff, wie der gebürtige Göttinger betonte: "Egal wo und in welchem Klub: Der Trainer ist gefühlt immer der Erste, der kritisiert wird. Verstehen kann ich das nicht, vor allem nicht die Massivität der Kritik. Denn ich finde schon, dass er etwas Gutes entwickelt hat. Man erkennt die Spielidee und den Fortschritt bei den einzelnen Spielern. Wir stehen auf Platz sechs und das bei einem neu zusammengestellten Kader."

Knauff selbst spielt unter Toppmöller sogar die beste Bundesliga-Saison seiner bisherigen Karriere, hat in 24 Partien starke sieben Tore erzielt. Im teaminternen Ranking steht er hinter Omar Marmoush (zehn Saisontoren) damit auf Platz zwei.

Über seine eigenen Fortschritte vor des Gegners Tor sagte der U21-Nationalspieler: "Die Entwicklung ist in Ordnung, das stimmt. Ich habe mich vor allem bei der Positionierung vor dem Tor verbessert, laufe zum Beispiel immer am zweiten Pfosten durch und habe so auch schon ein paar Tore geschossen. Ich bin auf einem ganz guten Weg und will mich weiter verbessern."