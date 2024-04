Medien: England-Teams weiter heiß auf BVB-Youngster

IMAGO/Revierfoto

Jamie Bynoe-Gittens (l.) könnte es zurück nach England ziehen

Mit immer wiederkehrenden Schulterverletzungen wurde die Entwicklung von Jamie Bynoe-Gittens bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren nachhaltig ausgebremst. In der laufenden Saison kommt der BVB-Youngster nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. In seiner englischen Heimat bleibt er trotzdem eine begehrte Personalie.

Das zumindest vermeldet der türkische Transferexperte Ekrem Konur. Nach Informationen des Influencers befindet sich Bynoe-Gittens bei den Top-Klubs FC Arsenal, FC Liverpool und Manchester United weiterhin auf dem Schirm. Alle drei Größen aus der englischen Premier League sollen den Teenager demnach weiter beobachten und sich intensiv für seine sportliche Entwicklung beim BVB interessieren.

In der laufenden Saison spielte der gebürtige Londoner bei den Schwarz-Gelben allerdings noch keine allzu große Rolle. Wettbewerbsübergreifend stand er zwar immerhin 14 Mal in der Startformation von Cheftrainer Edin Terzic, konnte insgesamt allerdings erst zwei Saisontore beisteuern. In der Bundesliga kam Bynoe-Gittens in den letzten Wochen allenfalls als Einwechselspieler zum Einsatz.

Bynoe-Gittens traf bisher fünfmal für den BVB

In der jüngeren Vergangenheit hatte es noch geheißen, dass die Westfalen ihr englisches Juwel unbedingt weiter beim BVB halten wollen. Entsprechend wurde Bynoe-Gittens auch mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 bei Borussia Dortmund ausgestattet. Sollte die Entwicklung des 19-Jährige aber auch weiterhin stocken, scheint ein Abschied zurück in die englische Heimat zumindest nicht mehr ausgeschlossen.

Der Flügelstürmer war einst aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City nach Dortmund gewechselt und hatte als Youngster mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke vor seinen schweren Schulterverletzungen für Furore gesorgt.

Insgesamt bringt es der U-Nationalspieler der Three Lions auf 48 Pflichtspiel-Einsätze für den BVB, in denen er fünf Tore erzielte.