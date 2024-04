Schalke-Coach Geraerts wagt keine Experimente

FIRO/SID

Karel Geraerts vertraut seiner Struktur

Schalke-Coach Karel Geraerts verzichtet im Saison-Endspurt auf außergewöhnliche Trainings-Inhalte. "Es ist zu 70 bis 80 Prozent gleich verlaufen und wird auch dabei bleiben - ich glaube an Struktur", sagte der Belgier am Freitag vor dem Duell gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Bei den Klubs herrscht Kontrastprogramm: 96 kämpft um den Aufstieg, Schalke gegen den Abstieg. Geraerts beteuerte, er tue alles, damit genau das nicht passiere.

"Ich gehe sehr früh und gehe sehr spät, entwickle viele Ideen", sagte er. Für Hannover gebe es einen klaren Plan "auf und neben dem Platz". Der 42-Jährige erwartet ein schwieriges Spiel: "Sie spielen um die ersten drei Plätze, also werden sie sehr motiviert sein." 96 werde seinem Team "viel abverlangen".

Auswärts steht Schalke bei einer Horrorbilanz von zwei Siegen aus 13 Spielen in dieser Saison. Dennoch sei die Unterstützung der Fans "großartig". Geraerts will diese "Energie nutzen".

Mit nur 31 Punkten und Platz 14 läuft der Bundesliga-Absteiger seinen Erwartungen weit hinterher - nur drei Punkte trennen S04 sieben Spiele vor dem Saisonabschluss von einem direkten Abstiegsplatz. Immerhin: In Hannover kann Geraerts auf Top-Torjäger Kenan Karaman und Talent Assan Ouedraogo zählen.