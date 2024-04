Baumgart schreibt direkten HSV-Aufstieg nicht ab

IMAGO/Jan Huebner

Steffen Baumgart übernahm beim HSV für Tim Walter

Steffen Baumgart schreibt trotz eines schwierigen Starts beim Hamburger SV den direkten Aufstieg mit den Rothosen nicht ab.

"Auf gar keinen Fall. Warum? Es sind noch sieben Spiele. Wann wurden in den vergangenen Jahren die Aufstiege entschieden?", meinte Baumgart im Interview mit "Sport1": "Es gab viele Situationen, in denen der HSV oder andere Teams zu diesem Zeitpunkt sichere Aufsteiger waren und es dann nicht geschafft haben. Anderen Teams gelangen Aufholjagden."

Es würde "genügend Beispiele" dafür geben, "dass nach Spieltag 27 nicht alles entschieden ist", so der HSV-Coach weiter.

HSV in der Verfolgerrolle

Die Hamburger rangieren in der 2. Bundesliga aktuell mit 45 Punkten auf dem vierten Platz. Der FC St. Pauli (57 Zähler), Holstein Kiel (52) und Fortuna Düsseldorf (46) liegen allesamt vor dem HSV. Die Norddeutschen benötigen dementsprechend einen starken Saisonendspurt.

"St. Pauli, Kiel, Düsseldorf und Hannover machen gerade einen richtig guten Job. Und wir machen es momentan nicht gut genug. Wir werden uns selbst aber nicht abschreiben. Davon bin ich überzeugt", sagte Baumgart, der in seine Aufzählung auch 96 (43 Punkte) mit aufnahm.

Baumgart "nicht wegen der Kohle beim HSV"

Der 52-Jährige hatte das Traineramt beim HSV im Februar von Vorgänger Tim Walter übernommen. Er sei "nicht wegen der Kohle beim HSV." "Ich habe die Chance, in diesem tollen Verein zu arbeiten und meinen Teil beizutragen. Wenn du den HSV von Kindesbeinen an verfolgst, ist das doch eine überragende Sache", so Baumgart. Er freue sich "jeden Tag den Arsch ab, dass ich hier sein darf."

Gemeinsam soll nun die langersehnte Bundesliga-Rückkehr gelingen. "Wir werden aufsteigen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen. Dann bin ich vom Aufstieg überzeugt", sagte Baumgart, der bis vergangenen Dezember noch den 1. FC Köln betreut hatte.