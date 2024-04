Hansa Rostock sammelt Big Points im Abstiegskampf

IMAGO/Fotostand / Voelker

Hansa Rostock bezwingt den SV Wehen

Fußball-Zweitligist Hansa Rostock hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren.

Durch den 3:1 (0:0)-Erfolg im Heimspiel gegen den Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden verließ das Team von Trainer Mersad Selimbegovic zumindest vorübergehend die Abstiegsränge und stieß DFB-Pokalfinalist 1. FC Kaiserslautern auf Rang 17.

Nach einer auf beiden Seiten verhaltenen ersten Hälfte wurde die Partie in wenigen wilden Minuten entschieden. Damian Roßbach traf für Rostock per Kopf (51.), wenige Sekunden später sah Wiesbadens Bjarke Jacobsen nach einem groben Foulspiel an Nico Neidhart die Rote Karte (52.). Kai Pröger (72.) und Svante Ingelsson (90.+4) sorgten für die Entscheidung und bescherten ihrer Mannschaft den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen. Der Anschlusstreffer von Ivan Prtajin (78.) war für Wehen zu wenig.

Durch den Sieg kletterte Rostock auf Rang 15, vorbei an Lautern und Eintracht Braunschweig. Zudem verschärfte der Klub die Situation des SVWW: Beide Teams stehen im Rennen um den Ligaverbleib nun bei 31 Punkten, ebenso wie der 1. FC Magdeburg und Schalke 04. Beide Vereine könnten sich mit Siegen von Wiesbaden absetzen.