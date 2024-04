Juve will Bayern von wildem Zirkzee-Deal überzeugen

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Joshua Zirkzee konnte sich beim FC Bayern nicht durchsetzen

Dem FC Bayern winkt im Sommer ein unverhoffter Millionen-Regen. Der Grund? Joshua Zirkzee hat sich beim FC Bologna in den Fokus zahlreicher europäischer Top-Vereine gespielt und will im Sommer wohl wechseln.

Vor allem die AC Milan und Juventus Turin sollen großes Interesse an einer Verpflichtung des Niederländers haben.

Verschiedenen Medienberichten zufolge soll sich Milan in der Pole Position befinden, Juve will dem Serie-A-Rivalen nun aber wohl noch in die Parade fahren und plant einen irren Deal mit dem FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister hat sich beim Verkauf des Stürmers im Sommer 2022 nämlich eine Rückkaufklausel gesichert. Diese soll laut der "Sport Bild" bei rund 20 Millionen Euro liegen, "Sky" hingegen vermutet die Klausel eher bei 40 Millionen Euro.

Juventus Turin will FC Bayern "mit ins Boot" holen

Der Juve-Plan sieht vor, dass der Bundesligist den Angreifer per Klausel zurück nach München holt, um dann mit den Verantwortlichen zu verhandeln. Die Alte Dame erhofft sich laut "Sky Italia" dadurch eine geringere Ablöse als bei direkten Verhandlungen mit dem FC Bologna.

Ob dieses Vorgehen für den FC Bayern von Vorteil ist, bleibt allerdings fraglich. Der Verein soll eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent besitzen, würde bei einem Verkauf von Bologna also ordentlich mitverdienen.

Zudem besteht die Gefahr - je nachdem wie hoch die Rückkaufklausel wirklich ist -, dass ein Verkauf der Bayern selbst am Ende weniger Geld in die Kassen spült.

All jene Gedankenspiele könnten am Ende sowieso für die Katz sein, denn: Zirkzee soll sich bereits klar für einen Wechsel nach Mailand ausgesprochen haben.

In der laufenden Serie-A-Saison kommt der 22-Jährige auf zehn Tore und vier Vorlagen in 28 Spielen und ist so maßgeblich an der überraschend guten Saison des FC Bologna beteiligt. Mit 57 Punkten nach 30 Begegnungen steht der Klub auf einem Champions-League-Platz.