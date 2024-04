Hamann verrät seinen Trainer-Favoriten für den FC Bayern

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Dietmar Hamann rechnet damit, dass Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurückkehrt

Die Suche des FC Bayern nach einem neuen Trainer läuft auf Hochtouren. Ex-Profi Dietmar Hamann legte sich nun auf einen Favoriten fest.

"Wenn du mich heute fragst, wer es wird, würde ich sagen: 'Ich glaube, dass Julian Nagelsmann zurückkehrt'", sagte Hamann bei "Sky". Eine Rückkehr des ehemaligen Trainers sei "die wahrscheinlichste Lösung".

Hamann betonte jedoch: "Das müssen die Bayern entscheiden, ich habe das nicht zu entscheiden." Der 50-Jährige warnte die Münchner und Nagelsmann aber auch. "Ich wäre da vorsichtig. Vor allem die Art und Weise seines Abgangs: Sie waren in allen Wettbewerben noch vertreten. Die Frage ist, ob er das machen will", sagte er und ergänzte: "Was ich höre, kann er sich das sehr gut vorstellen."

Auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hatte sich vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim zu den Nagelsmann-Gerüchten geäußert.

Er traue dem derzeitigen Bundestrainer "sehr, sehr viel zu", antwortete der Österreicher bei "Sky" auf eine entsprechende Frage. "Aber es gibt auch andere Trainer, denen ich das zutraue." Das Wichtigste für den FC Bayern sei, "das Richtige zu machen, nicht das Schnellste".

Freund ergänzte: "Es ist unser großes Ziel, dass wir einen Trainer finden, mit dem wir länger zusammenarbeiten als in den vergangenen Jahren. Wir befinden uns in Gesprächen. In den nächsten Wochen solle Klarheit geschaffen werden.

Nagelsmann betreut seit vergangenen Herbst die deutsche Nationalmannschaft. Sein Vertrag beim DFB endet nach der Europameisterschaft im Sommer. Der Verband möchte die Zusammenarbeit gerne darüber hinaus fortsetzen.

Doch der FC Bayern beschäftigt sich wohl ernsthaft mit einer Rückholaktion von Nagelsmann. Der Übungsleiter wurde erst im März 2023 beim deutschen Rekordmeister freigestellt. Sein Nachfolger Thomas Tuchel verlässt den Verein aber am Saisonende schon wieder, sodass die Münchner nach einem neuen Coach suchen.