Kein Sieger bei ManUnited vs. Liverpool

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Vier Tore zwischen Manchester United und dem FC Liverpool

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool nach einem heftigen Chancenwucher die Tabellenführung in der Premier League verloren. Die Mannschaft des scheidenden deutschen Star-Coaches rettete beim 2:2 (1:0) in einem wilden Spiel beim englischen Rekordmeister Manchester United immerhin einen Punkt, musste den Platz an der Spitze im hoch spannenden Titelrennen aber an den punktgleichen FC Arsenal mit Nationalspieler Kai Havertz abgeben. Titelverteidiger Manchester City lauert mit einem Zähler Rückstand auf Rang drei.

Mohamed Salah (84.) sicherte mit einem verwandelten Foulelfmeter das Unentschieden, nachdem Bruno Fernandes (50.) mit einem Tor aus 40 Metern und Kobbie Mainoo (67.) das Spiel für ManUnited gedreht hatten.

Das Team von Teammanager Erik ten Hag war im ersten Abschnitt scheinbar chancenlos, legte mit großzügiger Hilfe der Gäste aber ein zwischenzeitliches Comeback hin.

Der Kolumbianer Luis Diaz (23.) hatte die Reds, die im ersten Abschnitt zahlreiche Chancen vergaben, in Führung gebracht.

Zur Halbzeit notierten die Statistiker 15:0 Torschüsse zugunsten von Liverpool. Klopp tobte an der Seitenlinie, weil unter anderem der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai und Darwin Nunez teils beste Gelegenheiten ungenutzt ließen.

So schlug ManUnited, das Liverpool bereits im März im Viertelfinale des FA Cups ausgeschaltet hatte, tatsächlich zurück.

Der Ausgleich von Bruno Fernandes, der nach einem Fehlpass von Jarell Quansah technisch stark direkt abschloss und den weit vor dem Tor stehenden Reds-Schlussmann Caoimhin Kelleher überrumpelte, war der erste Schuss der Gastgeber aufs Liverpooler Tor.

Salah kontert United-Führung

Es entwickelte sich in der Folge ein höchst turbulentes Spiel, in dem Liverpool keine Ordnung fand. Stattdessen brachte Mainoo mit einem sehenswerten Schlenzer aus der Drehung das Old Trafford zum Toben. Doch Salah konterte nach einem Foul von Aaron Wan-Bissaka vom Punkt.

City und Arsenal hatten ihre Aufgaben am Samstag erfolgreich erledigt. Manchesters Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola drehte das Spiel bei Crystal Palace dank des überragenden Kevin De Bruyne zu einem 4:2.

Arsenal, am Dienstag (21:00 Uhr/Prime Video) in der Champions League Viertelfinal-Gegner von Rekordmeister Bayern München, setzte sich auch mithilfe eines Treffers des formstarken Nationalspielers Havertz 3:0 (1:0) bei Brighton & Hove Albion mit dem umworbenen Teammanager Roberto de Zerbi durch.