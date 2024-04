Matthäus empfiehlt FC Bayern konkreten Sofortkandidaten

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Lothar Matthäus würde beim FC Bayern auf Hermann Gerland setzen

Obwohl Sportvorstand Max Eberl dem wankenden Thomas Tuchel einen Freischein für das anstehende Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal gab, hat sich TV-Experte Lothar Matthäus erneut für einen sofortigen Wechsel auf der Trainerbank der Münchner ausgesprochen und gleichzeitig einen konkreten Kandidaten für die Tuchel-Nachfolge bis Saisonende empfohlen.

Die Rufe rund um den FC Bayern nach einer Absetzung von Thomas Tuchel werden immer lauter. Die jüngste Niederlage beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim, wo die Münchner trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren, hat die Situation des Chefcoaches, dessen (vorzeitiges) Aus zum Saisonende seit Längerem feststeht, weiter verschlechtert.

Nachdem zuletzt schon Ex-Bayern-Profi Torsten Frings eine Interimslösung mit einer Klub-Ikone forderte, legt nun Rekordnationalspieler Lothar Matthäus mit dem gleichen Namen nach.

"Hermann Gerland wäre für mich eine Idealbesetzung für diese kurze Zeit, wo es eben in der Mannschaft nicht mehr stimmt. Denn er kann die Stimmung drehen und die Stimmung, dieser Zusammenhalt, das ist wichtig", sagte Matthäus bei "Sky". Ein paar Tage zuvor, noch vor der Pleite in Heidenheim, hatte Frings bei "ran.de" ähnliche Worte gewählt.

Herman Gerland (hinten) war im März beim FC Bayern zu Gast

"Ich fand für die aktuelle Situation interessant, einen Hermann Gerland da vielleicht zu installieren. Einen Trainer, der 30 Jahre für den FC Bayern gearbeitet hat, der viele Spieler entdeckt hat und ein Standing innerhalb der Mannschaft hat", sagte Frings damals.

Der 69-jährige Gerland kennt die Münchner bestens, war lange Jahre Trainer der Amateure des FC Bayern sowie Co-Trainer bei den Profis. Seit 2021 ist Gerland beim Deutschen Fußball-Bund Co-Trainer von Antonio Di Salvo bei der U21-Nationalmannschaft.

Matthäus: FC Bayern erinnert an Nationalmannschaft

Für Matthäus steht fest, dass die Trainer-Ikone das Zeug hat, die Wende zu schaffen. Der FC Bayern brauche - wie die Nationalmannschaft zuvor - lediglich einen Schubs, denn der Rekordmeister habe eigentlich eine der stärksten Mannschaft in Europa. Gerland könne dieses Potenzial im Team hervorrufen und entfalten.

"Deswegen glaube ich irgendwie noch daran, dass diese Champions League das Ding der Bayern werden könnte, aus dem Grund, weil keiner mehr damit rechnet", meinte TV-Experte.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte hingegen Tuchel nach dem Spiel in Heidenheim eine Jobgarantie für das Champions-League-Hinspiel im Viertelfinale beim FC Arsenal (Dienstag, 21 Uhr) gegeben und wollte keine Diskussionen über den angezählten Coach führen.

"Thomas war sehr emotional die Woche, er hat alles in den Besprechungsraum gelegt. Wenn du so was zurückbekommst, ist das definitiv nicht das, was er verdient hat", stellte Eberl klar.