Spektakulärer Tausch zwischen FC Bayern und Juventus?

IMAGO/Ciro De Luca

Joshua Zirkzee spielte bis 2022 beim FC Bayern

Joshua Zirkzee startet nach seinem Abschied vom FC Bayern in der Serie A durch. Der Angreifer des FC Bologna weckt offenbar Begehrlichkeiten bei Juventus. Der italienische Rekordmeister soll einen spektakulären Tauschdeal in Erwägung ziehen.

"Tuttosport" spekuliert, dass Juventus seinen Flügelspieler Federico Chiesa in einen möglichen Deal mit dem FC Bayern einbeziehen könnte. Der 26-Jährige wurde bereits in der Vergangenheit mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Wirklich heiß wurde es zwischen dem Europameister von 2021 und dem Bundesligist aber bislang nicht.

Ohnehin hätte ein solcher Deal noch mehrere Hürden. Zirkzee ist noch bis 2026 an den FC Bologna gebunden. Der FC Bayern besitzt jedoch eine Rückkaufklausel für den 22-Jährigen. Diese soll je nach Medienbericht zwischen 20 und 40 Millionen Euro betragen.

Wie "Sky Italia" zuletzt berichtete, erhofft sich Juventus, dass der FC Bayern den Mittelstürmer zunächst zurück an die Säbener Straße holt. Die Alte Dame verspricht sich dadurch angeblich eine geringere Ablöseforderung als bei direkten Verhandlungen mit dem FC Bologna.

Joshua Zirkzee will offenbar nicht zurück zum FC Bayern

Hier überzeugt Zirkzee in der laufenden Saison. Der Niederländer steht wettbewerbsübergreifen bei bislang elf Toren in 32 Einsätzen. Während seiner Zeit beim FC Bayern kam der Angreifer dagegen nicht über die Rolle des Perspektivspielers hinaus.

"Gazzetta dello Sport" zufolge möchte Zirkzee nicht erneut für den deutschen Rekordmeister spielen. Stattdessen wolle er lieber in der italienischen Serie A bleiben und bevorzuge einen Wechsel zur AC Mailand, hieß es vor wenigen Tagen.

Juventus droht im Werben um Zirkzee somit leer auszugehen. Die Spekulationen über einen potenziellen Tauschdeal mit dem FC Bayern könnten letztlich ins Leere laufen. Der Transfer-Sommer wird Aufschluss liefern.