Ballack rät von schneller Nagelsmann-Entscheidung ab

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Julian Nagelsmann führt die DFB-Elf als Bundestrainer zur Heim-EM 2024

Bei der Frage nach einer langfristigen Zusammenarbeit des Deutschen Fußball-Bundes mit Nationaltrainer Julian Nagelsmann über die bevorstehende Heim-EM hinaus hat der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler Michael Ballack zur Geduld gemahnt. Der 47-Jährige riet davon ab, schon im Vorfeld der Europameisterschaft mit dem Bundestrainer zu verlängern.

"Erst einmal ist es wichtig, dass Nagelsmann nachweist, dass er mit einem sehr guten Kader auch sehr gute Arbeit leisten kann und erfolgreich ist. Deshalb sollte man vor einer Entscheidung auf jeden Fall bis nach der Europameisterschaft warten", meinte der Vize-Weltmeister und 98-malige Nationalspieler im Gespräch mit dem "kicker".

Nach den beiden Siegen in den ersten Test-Länderspielen in diesem Kalenderjahr gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) hat sich der DFB öffentlich deutlich positioniert und eine langfristige Zusammenarbeit mit Nagelsmann zum Ziel erklärt.

Sportdirektor Rudi Völler hatte beispielsweise betont, bereits intern zum Ausdruck gebracht zu haben, "dass wir uns vorstellen könnten, mit ihm bis zur nächsten Weltmeisterschaft dann weiterzumachen. Das wäre unser großer Wunsch".

Ballack gibt EM-Halbfinale als Ziel aus

Der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän Ballack lobte Nagelsmann auch dafür, sich anpassungs- und lernfähig präsentiert zu haben. Er habe nach den bitteren Niederlagen im Herbst 2023 gegen Österreich und die Türkei die richtigen Schlüsse gezogen und die Mannschaft an den passenden Stellen verändert und neu sortiert.

Schnell habe man gesehen, was in der Mannschaft steckt. Dennoch gehe es bei der Heim-EM in der Gruppe zunächst gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz, "also gegen vermeintlich fußballerisch schwächere Mannschaften, gegen die wir uns zuletzt besonders schwergetan haben", führte Ballack weiter aus. Wenn man da die richtige Auf- und Einstellung finde, "kann es beim Turnier funktionieren. Dann können wir eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen."

Grundsätzlich müsse nach Ansicht des besten deutschen Mittelfeldspielers der 2000er-Jahre das Erreichen des Halbfinales das sportliche Ziel bei der Heim-EM sein. Ballack schob allerdings direkt nach: "Aber man sollte sich diesem Ziel demütig nähern. Ich empfehle deshalb, sich die Videos der letzten Turnierpleiten anzuschauen und sich zu verinnerlichen, was bei der WM 2018 gegen Mexiko und Südkorea oder bei der Katar-WM 2022 gegen Japan passiert ist. Wenn man das sachlich und nüchtern analysiert und die richtigen Schlüsse zieht, dann kann und sollte man das Ziel erreichen."