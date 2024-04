Hier läuft Arsenal gegen FC Bayern live im TV und Stream

IMAGO/marco iacobucci

Harry Kane (l.) und Thomas Müller wollen beim FC Arsenal bestehen

In der Champions League hat der FC Bayern noch eine letzte Chance, eine bis dato ziemlich verkorkste Saison noch zu einem positiven Ende zu führen. Dazu muss allerdings das Viertelfinale überstanden werden, in dem kein Geringerer als Englands Tabellenführer FC Arsenal der Kontrahent ist. Wo wird das Viertelfinal-Hinspiel zwischen den Gunners und dem FC Bayern am Dienstagabend ab 21:00 Uhr live im Fernsehen und Stream übertragen?

So schlecht die laufende Bundesliga-Saison mit sechs Niederlagen und 16 Zählern Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen aus Sicht der Münchner auch läuft: In der Champions League spielt der deutsche Rekordmeister eine nahezu tadellose Saison, steht nach einem überzeugenden 3:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom souverän in der Runde der letzten Acht.

Dort wartet mit dem FC Arsenal von Teammanager Mikel Arteta nun aber eine echte Hammer-Prüfung auf den FC Bayern. Die Gunners rangieren derzeit in der hochspannenden Premier League in England auf Tabellenplatz eins. Und auch in der Champions League überzeugten die Londoner zuletzt, warfen in einem ausgeglichenen Achtelfinale den FC Porto aus dem Wettbewerb.

Schafft der FC Bayern in der Champions League den Sprung ins Halbfinale? Setzt es in der Königsklasse den nächsten Rückschlag für die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel? Und wo wird die Partie FC Arsenal gegen den FC Bayern live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Arsenal gegen FC Bayern live im TV und Stream