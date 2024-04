Hargreaves über FC Bayern: "Ein gefährlicher Außenseiter"

IMAGO/Richard Sellers

Owen Hargreaves zweifelt am FC Bayern

Ausgerechnet vor den beiden wohl wichtigsten Spielen der Saison steckt der FC Bayern tief in der Krise. Der frühere Münchner Owen Hargreaves sieht den deutschen Rekordmeister im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal daher als Underdog.

"Historisch gesehen sind die Bayern der Favorit in diesem Spiel, aber sie haben eine etwas schwierige Saison hinter sich", sagte der 43-Jährige im Interview mit "Eurosport".

Was Hargreaves meint: Auf nationaler Ebene präsentiert sich der FC Bayern in der Spielzeit 2023/2024 schwach wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die Meisterschaft ist so gut wie verloren, der DFB-Pokal sowieso.

Einzig die Königsklasse bleibt dem Bundesligisten noch, um ein titelloses Jahr zu verhindern. Dort wartet am Dienstagabend (21:00 Uhr) der formstarke englische Tabellenführer FC Arsenal.

"Bayern kann seine Saison noch retten, wenn sie weiterkommen", betonte Hargreaves. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel sei "ein gefährlicher Außenseiter", Arsenal momentan allerdings "der leichte Favorit".

Seine Prognose: "Ich denke, wenn Bayern sein Bestes gibt, können sie das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass Arsenal einfach ein bisschen kompletter ist."

FC Bayern: Hargreaves stimmt Loblied auf Kane an

Einer der wenigen Bayern-Profis, der den Erwartungen bislang gerecht werden konnte, ist Rekordeinkauf Harry Kane, der in 37 Pflichtspielen unfassbare 38 Tore erzielt hat.

"Offensichtlich wollte er dorthin gehen, um ein paar Trophäen zu gewinnen. Bis jetzt hat es nicht wirklich geklappt, aber seine Zahlen sind absolut überragend", schwärmte Hargreaves von seinem prominenten Landsmann.

Kane sei ein "brillanter Torjäger", der durch Mitspieler wie Thomas Müller, Jamal Musiala und Leroy Sané noch besser geworden ist, hob der ehemalige Münchner hervor.

Hargreaves ergänzte: "Jeder ist von Harry auch abseits des Platzes beeindruckt, was für ein Gentleman er ist, wie bescheiden er ist. Er hat eine unglaubliche Saison hinter sich, und er verdient es, einen Pokal zu gewinnen."