Gute und schlechte Nachrichten für FC Bayern

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Manuel Neuer (l.) und Aleksandar Pavlovic (r.) vom FC Bayern

Der FC Bayern greift in der Champions League nach dem letzten Titel-Strohhalm. Youngster Aleksandar Pavlovic steht für das Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal wohl nicht zur Verfügung. Besser soll es dagegen bei Kapitän Manuel Neuer aussehen.

Laut "Sky" fällt Aleksandar Pavlovic weiterhin aus. Dem 19-Jährigen macht ein hartnäckiger Infekt zu schaffen. Der Mittelfeldmann verpasste in den letzten Wochen krankheitsbedingt bereits die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) sowie die Bayern-Pleiten gegen Borussia Dortmund (0:2) und den 1. FC Heidenheim (2:3).

Pavlovic ist in einer verkorksten Rückrunde einer der wenigen Gewinner an der Säbener Straße. Der Youngster war vor seinem Ausfall im zentralen Mittelfeld neben Leon Goretzka gesetzt. Fehlt Pavlovic wie erwartet im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal (Dienstag, 21 Uhr), wäre Konrad Laimer wohl erneut die erste Alternative.

FC Bayern: Manuel Neuer wohl wieder fit

Bessere Nachrichten gibt es dagegen von Manuel Neuer. Der 38-Jährige soll "Sky" zufolge wieder das Tor des FC Bayern hüten, sofern beim Abschlusstraining am Montag keine Probleme auftreten. Neuer fehlte zuletzt mit einem Muskelfaserriss.

Der Weltmeister von 2014 schuftete am Sonntag aber bereits wieder wie gewohnt an der Säbener Straße, konnte laut übereinstimmenden Medienberichten das vollständige Torwarttraining absolvieren.

Nach Informationen von "Sky" können die Münchner gegen Arsenal auch auf die zuletzt angeschlagenen Leroy Sane, Kingsley Coman und Noussair Mazraoui hoffen.

Der FC Bayern reist als Außenseiter nach London. Während die Münchner in der Bundesliga unlängst zweimal in Folge verloren, thront der FC Arsenal seit dem Wochenende an der Spitze der Premier League. Die letzte Pflichtspiel-Niederlage der Gunners datiert aus dem Februar, als das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Porto mit 0:1 verloren ging.