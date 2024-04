Schalke-Star schwärmt von Gänsehaut-Moment: "Überragend"

IMAGO/Michael Taeger

Schalkes Paul Seguin (r.) traf in Hannover ins eigene Tor

Seine desolate Auswärtsbilanz in der 2. Bundesliga konnte der FC Schalke 04 am Sonntag in Hannover nur unwesentlich aufpolieren, tritt er nach dem 1:1-Unentschieden doch weiter auf der Stelle. Mittelfeldspieler Paul Seguin, der wegen seines Eigentores in der 81. Minute zum tragischen Helden der Schalker wurde, hob trotzdem die positiven Aspekte hervor und berichtete von einem speziellen Gänsehaut-Moment.

Der FC Schalke bleibt nach dem Remis bei den Niedersachsen zwar das auswärtsschwächste Team der gesamten 2. Bundesliga, schöpfte aufgrund einer kämpferisch ansprechenden Leistung aber dennoch neue Hoffnung. Auch Mittelfeld-Mann Paul Seguin sprach von einer Leistung, "mit der wir zufrieden sein können".

Der 29-Jährige führte gegenüber S04-Vereinsmedien weiter aus: "Wir waren besser in den Duellen und standen kompakter als in den vergangenen Auswärtsspielen. Wir haben schnörkellos gespielt, die Zweikämpfe gut angenommen, als Mannschaft gut verteidigt."

Umso ärgerlich sei es für ihn gewesen, dass es nicht zum dritten Auswärtssieg der laufenden Saison gereicht habe und sich die Königsblauen mit lediglich zwei Punkten Vorsprung vor Platz 16 weiterhin in größten Abstiegssorgen befinden.

FC Schalke 04 baut erneut auf die Heimstärke

Vor allem die erneute Unterstützung von mehreren Tausend mitgereisten Schalke-Anhängern sorgte am Sonntagnachmittag für großes Staunen bei Seguin: "Ich stand nach dem Abpfiff vor der Kurve neben Keke (Topp, Anm. d. Red.). Wir hatten beide eine Gänsehaut. Es ist überragend, was unsere Fans abreißen."

Am kommenden Wochenende soll mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg der dringend benötigte zehnte Saisonsieg eingefahren und der nächste Schritt in Richtung Klassenerhalt gesetzt werden.

Nürnberg ist am nächsten Samstagabend (ab 20:30 Uhr) zu Gast in Gelsenkirchen. In der heimischen Veltins-Arena zeigte sich der FC Schalke in den letzten Monaten deutlich gefestigter als auswärts und rangiert in der Heimtabelle der zweiten Liga sogar auf Platz sieben.