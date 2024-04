Experte: "Tuchel wirkt so, als wäre er außerhalb"

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Thomas Tuchel ist spätestens im Sommer nicht mehr Trainer des FC Bayern

Thomas Tuchel und der FC Bayern: das passte einfach nicht. Das haben die letzten 14 Monate gezeigt. Dennoch hält der deutsche Rekordmeister zumindest bis zum Sommer noch am Trainer fest. Ein Fehler, wie Kult-Reporter Marcel Reif betonte.

"Thomas Tuchel wirkt so, als wäre er außerhalb. Er beschreibt das alles ganz nüchtern", attestierte Marcel Reif dem Chefcoach gegenüber "Bild" zwei Tage nach der Pleite bei Aufsteiger Heidenheim (2:3) eine gewisse Distanz zu Mannschaft und Klub. "Ich spüre da keine Verzweiflung, nichts, er beschreibt das, was er so sieht. Als würde er sich das alles von außen angucken."

Die Vermutung: Hat Tuchel schon mit dem FC Bayern abgeschlossen? "Wir haben ja schon über das Thema 'Lame Duck' gesprochen, was sich hier sofort anbietet, wenn gesagt wird: Im Sommer ist Schluss, aber wir ziehen das noch drei, vier Monate durch."

In so einem Szenario gibt es laut Reif zwei Möglichkeiten: Entweder es geht gut oder aber alles läuft schief. "Bei Bayern hatte man offenbar die Hoffnung, dass die Mannschaft sich sagt, dass sie es ab jetzt quasi alleine regelt. Nach dem Motto: Hinter dem Trainer kann man sich nicht mehr verstecken, jetzt ist das Team gefordert", sagte der Kult-Reporter. Aber das sei in die Hose gegangen.

"Eigentlich ist alles in den letzten Jahren in dieser Hinsicht schiefgelaufen beim FC Bayern - Harry Kane nehme ich jetzt mal aus", so Reif weiter: "Das ist einfach jämmerlich und freudlos."

Reif: "Das beschreibt den Zustand beim FC Bayern"

Dass die Heidenheimer die favorisierten Münchner trotz 2:0-Führung zur Pause und noch besiegen konnte, ist für Reif schlichtweg "bodenlos". Der Rekordmeister sei vom Aufsteiger ohne Gegenwehr "zum Schafott geführt" worden.

Die letzten Wochen und Monate hätten zudem klar belegt, dass die Entscheidung der Bayern-Bosse "falsch" war, bis Saisonende noch auf Tuchel zu setzen, so Reif. Tuchel wirke mittlerweile in der Analyse nur noch "emotionslos".

Am Ende würde Tuchels Verhalten nur "sehr ehrlich beschreiben, wie aktuell der Zustand beim FC Bayern ist. Er macht seinen Job, aber er erreicht die Mannschaft nicht", zog Reif ein Fazit.

Dass Tuchel immer noch im Amt ist, sei dem Umstand geschuldet, dass die Bayern-Bosse es weiter mit dem Cheftrainer erzwingen wollen und wohl auch keine Alternative in der Hinterhand haben.