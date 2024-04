Medien: Haaland fordert Ausstiegsklausel von ManCity

IMAGO/Paul Terry

Wie lange kickt Erling Haaland noch für Manchester City?

Im Trikot von Manchester City hat Erling Haaland schon jetzt die größten Titel gewonnen. Die unmittelbare Zukunft des Norwegers liegt auch weiterhin beim englischen Spitzenklub. Gleichzeitig hält sich der Stürmer angeblich eine große Hintertür für einen Wechsel offen.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, stehen schon bald Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Erling Haaland bei Manchester City an. In diesem Austausch will der Norweger allerdings das letzte Wort haben.

Das Blatt schreibt, dass Haaland bei den Skyblues nur dann einen neuen Vertrag unterschreiben wird, wenn sich ManCity im Gegenzug erneut zu einer Ausstiegsklausel durchringen kann. Besagte Klausel gibt es auch in seinem aktuellen Arbeitspapier. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird diese im Sommer 2025 wirksam und liegt bei 250 Millionen Euro.

Strebt Haaland einen Wechsel zu Real Madrid an?

Warum Haaland auf einer weiteren Klausel besteht? Laut "AS" steckt dahinter ein simpler, aber doch kompliziert umzusetzender Plan. Demnach hofft der ehemalige BVB-Star insgeheim noch immer auf einen Wechsel zu Real Madrid. Dass dieser vielleicht erst in drei, vier Jahren über die Bühne gehen könnte, spielt in Haalands Augen keine Rolle. Ihm gehe es nur darum, die Tür zu Real offenzuhalten, heißt es.

Durchaus problematisch könnte in diesem Zusammenhang allerdings die Real-Ankunft von Kylian Mbappé werden. Der französische Superstar wird im Sommer 2024 zum spanischen Rekordmeister wechseln und auf Anhieb zum Spitzenverdiener werden. Im Haaland-Lager gibt es laut "AS" daher die Befürchtung, dass für den Norweger am Ende weniger Geld übrig bleiben könnte. An seinem grundsätzlichen Wunsch, irgendwann einmal im Bernabéu aufzulaufen, ändere dies aber nichts, berichtet die Zeitung.

Millionen-Bonus dank Bild-Rechten?

Dass ein Verein mit der Strahlraft der Königlichen auch andere Möglichkeiten hat, um seine Spieler zu entlohnen, wird sich schon bald am Beispiel Mbappé zeigen.

Der Franzose wird bei Real übereinstimmenden Meldungen zufolge einen großen Teil der Einnahmen aus seinen Bild-Rechten für sich beanspruchen können. Dieses "Geschenk" bekommt Haaland derzeit auch in Manchester. Laut "AS"-Bericht kassiert der Norweger aktuell sogar die vollen 100 Prozent der Einnahmen. Das entspricht dem Vernehmen nach einer Summe im zweistelligen Millionenbereich - pro Saison.