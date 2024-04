IMAGO/Matt West/Shutterstock

Erling Haaland (r.) trifft mit ManCity erneut auf Real Madrid

Diese Partie wird immer mehr zu einem Klassiker in der Champions League. Zum fünften Mal innerhalb der letzten acht Jahre treffen Real Madrid und Manchester City in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinander. Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr) geht es ins Viertelfinal-Hinspiel im Estadio Bernabeu in der spanischen Hauptstadt. Wo wird die Partie zwischen den Königlichen und den Cityzens live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Mittlerweile kennen sich Real Madrid und Manchester United bereits aus dem Effeff. Die Mannschaften der beiden ehemaligen Cheftrainer des FC Bayern, Carlo Ancelotti und Pep Guardiola, trugen ihre Duelle in den letzten beiden Saisons jeweils im Halbfinale aus, außerdem standen sich die Großklubs 2016 und 2020 ebenfalls in der K.o.-Phase gegenüber.

Im letzten Jahr hatte der spätere Champions-League-Sieger Manchester City das bessere Ende für sich. Nach einem 1:1-Remis im Hinspiel in Madrid wurde der spanische Rekordmeister beim 4:0-Sieg im Rückspiel quasi demontiert. Die Torschützen damals: Zweimal Bernardo Silva, einmal Manuel Akanji und einmal Julian Alvarez.

Gelingt Real Madrid in diesem Jahr die Revanche gegen den Titelverteidiger aus Manchester? Wer gewinnt das hochklassige Trainerduell zwischen Ancelotti und Guardiola? Und wo wird die Partie Real Madrid vs. Manchester City am Dienstagabend (9.4.2024) live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Real Madrid vs. ManCity live im TV und Stream