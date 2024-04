Nagelsmann gibt Bayern-Update

IMAGO/Revierfoto

Julian Nagelsmann lässt seine sportliche Zukunft weiter offen

Julian Nagelsmann gilt beim FC Bayern als einer der Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel. Auch der DFB möchte mit dem Bundestrainer verlängern. Nun hat sich der DFB-Coach zu Wort gemeldet.

Wie geht es für Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der Heim-EM 2024 weiter? Während der DFB signalisierte, bei entsprechender EM-Leistung gerne verlängern zu wollen und Gespräche ankündigte, fällt der Name Nagelsmann auch immer wieder im Zusammenhang mit einer Rückkehr zum FC Bayern.

Der Rekordmeister sucht bekanntlich weiter nach einem neuen Cheftrainer ab dem kommenden Sommer, wenn Thomas Tuchel sein Amt niederlegen wird.

Der "kicker" berichtete zuletzt, dass die Bayern-Bosse eine Short-Liste mit drei Kandidaten für die Tuchel-nachfolge im Kopf hätten. Neben Ralf Rangnick (der schon dementierte) und Brightons Roberto De Zerbi stehe auch Nagelsmann auf dieser Liste.

Nagelsmann hat kein schriftliches Angebot vorliegen

Nun hat sich Nagelsmann zu den Spekulationen geäußert.

"Ich habe kein schriftliches Angebot vorliegen und es gab jetzt auch keine Gespräche", antwortete der Bundestrainer auf entsprechende Frage von RTL/ntv und sport.de am Rande des EM-Workshops der Nationaltrainer am Montag in Düsseldorf.

Irgendwann werden vielleicht ein paar Vereine kommen, "aber aktuell ist es nicht so, dass ich etwas Unterschriftfertiges vorliegen habe und ich sage: 'Ok jetzt schlage ich zu'", so Nagelsmann weiter. "Ich bin immer noch in der Phase, mir Gedanken mache, wie es aus beruflicher Sicht weitergeht."

Er werde sich dazu äußern, "wenn die Gedanken zu Ende sind", stellte er klar.

Keine Veränderung nach Völler-Deal

Schon vorher hatte Nagelsmann betont, dass es "nichts Neues zu berichten" gebe. Der 36-Jährige ließ seine Zukunft auch nach der Verlängerung von Rudi Völlers Vertrag beim DFB weiter offen.

"Ich habe, glaube ich, sehr transparent darüber gesprochen. Da hat sich auch nach dem heutigen Tag nichts geändert", so Nagelsmann.

"Rudi muss Entscheidungen für sich treffen in seinem Leben, da schreibe ich ihm nichts vor, und genau das Gleiche macht er bei mir auch nicht", sagte der Bundestrainer: "Jeder kann seinen Wunsch äußern und seine Meinung austauschen, das haben wir auch getan. Ich freue mich für den DFB, ich freue mich für den deutschen Fußball. Alles andere wird man in den nächsten Wochen sehen."