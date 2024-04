Darum drücken die BVB-Fans jetzt den Bayern die Daumen

AFP/SID/Adrian DENNIS

Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Bayern gegen Arsenal, Leverkusen gegen West Ham: In den Viertelfinal-Hinspielen im Fußball-Europapokal kommt es in dieser Woche nicht nur zu zwei Duellen deutscher und englischer Mannschaften - es geht auch um wichtige Punkte im Rennen um einen zusätzlichen fünften Startplatz für die kommende Champions-League-Saison.

Noch belegt die Bundesliga mit 16,357 Punkten hinter der italienischen Serie A (17,714) den entscheidenden Rang zwei, die englische Premier League (16,250) holte aber zuletzt erheblich auf. England ist zudem noch mit fünf Teams auf internationalem Parkett vertreten, die Bundesliga nur noch mit drei (Bayern, Leverkusen und Borussia Dortmund).

Der BVB als aktueller Tabellenfünfter der Bundesliga würde derzeit von der neuen Regelung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) profitieren, laut der die zwei erfolgreichsten Nationen in der folgenden Spielzeit mit einem zusätzlichen Startplatz belohnt werden.

Zum Hintergrund: Zur kommenden Saison werden die drei europäischen Wettbewerbe jeweils von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt. Von den vier zusätzlichen Startplätzen in der Champions League vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden.